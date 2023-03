Inzaghi al bivio, la risposta sulle critiche

Simone Inzaghi è concentrato per la sfida di ritorno contro il Porto: per l’allenatore dell’Inter è decisiva, si gioca tutto il suo futuro

Una gara da dentro o fuori per la compagine nerazzurra che cercherà di rientrare tra le prime 8 d’Europa. Una sfida nella sfida per Simone Inzaghi, che dovrà scegliere il miglior undici per dimenticare in fretta anche la sconfitta di La Spezia. In Serie A i giochi sembrano ormai fatti con la distanza decisiva dal Napoli capolista: ora i nerazzurri proveranno ad essere protagonisti in Champions League.

In conferenza stampa alla vigilia lo stesso allenatore dell’Inter ha rivelato: “Sarà la partita più importante, abbiamo già vinto una finale. Vogliamo entrare tra le prime otto d’Europa”. Poi ha aggiunto: “Le critiche fanno parte del mestiere. Non ho mai risposto, lo scorso anno siamo stati campioni d’inverno, poi c’è stata qualche problemino”. Una voglia di zittire tutti con una prova importante in Champions League contro il Porto: Simone Inzaghi può lasciare l’Inter al termine della stagione in caso di fallimento totale.

Inter, il traguardo dei quarti di Champions: Inzaghi si gioca tutto

Lo stesso allenatore l’ha chiamata ‘la resa dei conti’: una gara che nasconde tante insidie, ma in caso di successo sarà davvero importante per il prosieguo della stagione dell’Inter.