Il Milan ha trovato l’esterno destro: nome a sorpresa in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino Pasquale Mazzocchi, esterno destro della Salernitana: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante una stagione fatta di qualche difficoltà, ha raggiunto un risultato fondamentale per la sua storia recente e futura: i quarti di finale di Champions League.

Un obiettivo che ha davvero del clamoroso per il Diavolo di Paolo Maldini che ha riscattato in parte un cammino in campionato decisamente deludente e indebolito da un mese di gennaio con una sola vittoria culminato con la sconfitta nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi a inizio febbraio. I tre punti, in quei trentuno giorni, sono arrivati soltanto in trasferta in casa della Salernitana allora di Davide Nicola ed ora di Paulo Sousa che, oggi, è ospite proprio in quel di San Siro per la gara del girone di ritorno. Contro i campani per chiudere un cerchio in casa Milan mentre le trattative di calciomercato, in vista della prossima estate, iniziano a decollare. Il club meneghino potrebbe infatti pescare proprio dalla Salernitana per rinforzare la sua fascia destra: l’obiettivo sarebbe Pasquale Mazzocchi, stella della squadra di Salerno rientrato da poco dopo un brutto infortunio.

Calciomercato Milan, occhi su Mazzocchi: la situazione

Pasquale Mazzocchi, vista la duttilità nell’agire sia come terzino in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia con una linea di centrocampo composta da cinque persone, potrebbe essere davvero il nome giusto per il Milan di Stefano Pioli. La valutazione del calciatore classe 1995 è di circa 10 milioni di euro e, considerando la buona situazione economica del club, la Salernitana non sembra affatto intenzionata a svenderlo o ad abbassare di troppo le sue pretese.

Mazzocchi è arrivato all’Arechi nell’ultima estate di calciomercato dopo aver fatto benissimo lo scorso anno con la casacca del Venezia poi retrocesso.