Pogba e non solo, doppia tegola UFFICIALE: c’è lesione

Arrivano due brutte notizie in casa Juventus dall’infermeria bianconera: Paul Pogba e un altro giocatore di spessore si fermano, è ufficiale

La Juventus torna a vincere in Serie A dopo la sconfitta per mano della Roma all’Olimpico, ma giungono nuove brutte notizie dal fronte infortuni. Sono costretti a fermarsi, infatti, Paul Pogba e Leonardo Bonucci, entrambi per via di problemi fisici che richiederanno periodo di riposo.

Lo ha reso noto il club torinese qualche istante fa attraverso un comunicato ufficiale: “Questa mattina Leonardo Bonucci e Paul Pogba sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Bonucci – si legge nella nota – ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Paul Pogba, invece, ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“.

Juventus, UFFICIALE: Pogba si ferma di nuovo, stop anche per Bonucci

La Juventus, dunque, non ha specificato i tempi di recupero nell’annuncio pubblicato sui propri canali. Senza dubbio ci vorrà un po’ di tempo, specialmente per il centrocampista francese. Quest’ultimo ha giocato soltanto 35 minuti soltanto in gare ufficiali nella stagione in corso e adesso, probabilmente, per rivederlo in campo servirà almeno un mese.

Una doppia grana non da poco, con la ‘Vecchia Signora’ che nel giro di pochi giorni dovrà affrontare prima il Friburgo – match decisivo per il passaggio ai quarti di finale di Europa League – e poi l’Inter targata Simone Inzaghi. Entrambe le sfide, per giunta, saranno in trasferta. Starà ad Allegri gestire nel miglior modo possibile le forze a disposizione.