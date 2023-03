Il tradimento è servito: addio Inter, va alla Juve

La separazione tra il calciatore e i nerazzurri è ad un passo dal consumarsi in estate. Attenzione ai bianconeri, già da tempo sulle tracce di questo loro osservato speciale

Più trascorrono i giorni e più ci si avvicina, man mano, alla prossima finestra di calciomercato estiva. Tanti, tantissimi i calciatori in scadenza di contratto che fanno gola non soltanto dall’estero ma anche qui in Italia.

Tra questi vi sono, a maggior ragione, alcuni appartenenti all‘Inter. Pensiamo, ad esempio, a gente come: D’Ambrosio, Dzeko, ma anche allo stesso Skriniar. Il calciatore, infatti, non si è mai preso neppure la minima briga di avvertire, in questi ultimi mesi, l’intera dirigenza nerazzurra di non essere disposto ad estendere la durata del loro matrimonio, bensì, ha preferito dare sin da subito la sua più totale disponibilità al Psg. Come ormai risaputo, non a caso, a partire dal prossimo luglio lo slovacco sarà un nuovo calciatore dei parigini: club dove andrà a percepire uno stipendio che si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro.

E’ vero, Marotta e Ausilio hanno gran parte delle colpe in merito a quanto accaduto, ma è anche innegabile il fatto che, certamente, non si aspettavano un tradimento simile. Attenzione, però, quella dell’ex Sampdoria può benissimo non essere la sola ed unica perdita dei nerazzurri. All’interno dello scacchiere di Inzaghi, infatti, figura anche un altro calciatore che è in scadenza e che non ha ancora fatto sapere nulla a proposito di questo suo eventuale rinnovo di contratto o meno. Di chi stiamo parlando? E di chi altro se non di Stefan de Vrij? Difensore su cui sulle sue tracce c’è, già da un po’ di tempo a dire il vero, anche la Juventus.

Calciomercato Inter, situazione di stallo tra de Vrij e i nerazzurri per il rinnovo: occhio al blitz della Juve

Dopo aver preso atto della situazione Skriniar, la dirigenza nerazzurra ha deciso di offrire a Stefan de Vrij un rinnovo al ribasso rispetto alle cifre attuali, ossia attorno ai 4 milioni di euro, ma per cui l’olandese non ha ancora dato alcuna minima risposta.

Proprio per tale ragione, è assai presumibile che il calciatore stia già tenendo a portata di mano, assieme al suo agente chiaramente, qualsiasi altro scenario. Tra questi potrebbe esserci, eventualmente, anche l’ipotesi Juve. I bianconeri, infatti, sono alle prese con la situazione Bonucci: ormai da anni al centro del progetto bianconero, ma pur sempre finito, ora come ora, ai margini della rosa data la sua forte età avanzata, la sua condizione fisica precaria ed il suo contratto con scadenza a giugno 2024. Peraltro, come se potesse essere un altro segno del destino, nella prossima domenica del 19 marzo è in programma alle ore 20:45 al ‘Meazza’ Inter-Juve.