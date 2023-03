Triangolo folle con Verratti: la Juve si scatena

Il futuro di Verratti si intreccia con il calciomercato della Juventus: adesso la dirigenza bianconera dà spettacolo

È stato un anno difficile per la Juventus che, nonostante tutto, ha mantenuto un rendimento costante.

Se in campionato il quarto posto rimane lontano 10 punti (tutto dipenderà dall’eventuale annullamento della penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie), in Europa il cammino può regalare soddisfazioni. Superare il Friburgo e approdare ai quarti di finale di Europa League può apparire come una priorità anche in ottica calciomercato. Perchè sarà un’estate all’insegna del cambiamento quella che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di vivere e di farlo da assoluta protagonista. Il vero focus potrebbe, non poi a sorpresa, spostarsi a centrocampo. Rabiot rimane in scadenza e sembra davvero poter dire addio a zero nonostante sia stimatissimo da Allegri, McKennie è già partito verso l’Inghilterra, mentre Paredes verrà rispedito al mittente. L’argentino non ha minimamente convinto nè Allegri nè i vertici per essere riscattato: ecco perchè in vista di giugno, può prospettarsi un triangolo di mercato che coinvolga in primissimo piano tanto Paredes quanto Marco Verratti. L’assist, un pò a sorpresa, può arrivare da un altro che a giugno farà faville: l’Atletico Madrid ed in particolare il ‘Cholo’ Simeone. Stando a quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, l’allenatore argentino avrebbe intenzione di puntare forte su Leandro Paredes.

Juve, addio e colpaccio: decisivo Simeone

Come anticipato, la Juve non intende riscattarlo ed il suo futuro al PSG pare ormai già scritto: il club di Al-Khelaifi lo metterà sul mercato. E Simeone ha già chiesto a Berta di portarlo a Madrid.

Per rimpiazzarlo, però, il PSG potrebbe andare a pescare proprio in quel di Torino. Manuel Locatelli piace tanto e l’amico Verratti in persona potrebbe risultare decisivo per convincere l’ex Sassuolo a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. E la Juventus? Il club bianconero avrebbe intenzione, quindi, di approfittare della situazione per chiudere un triangolo clamoroso. Nel mirino torna, dopo anni di accostamenti, lo spagnolo Saul. Dopo il prestito al Chelsea, il 28enne di Elche non ha brillato agli ordini di Simeone e potrebbe essere il grande regalo estivo per Massimiliano Allegri. Con Paredes a Madrid e Locatelli al PSG, la ‘Vecchia Signora’ può puntare forte proprio su Saul.