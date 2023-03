Affondo Milan sul mediano: Maldini gioca lo scambio e Napoli ko

Il centrocampista serbo piace al direttore sportivo rossonero che potrebbe chiudere la trattativa con l’Udinese sfruttando il cartellino di un altro talento, per superare la concorrenza di Spalletti

Venticinque presenze in campionato sono un numero importante per un ventunenne che soltanto in questa stagione sta trovando spazio, voglia di mettersi in mostra e tanta qualità a centrocampo. Le quattro reti, coadiuvate da due assist, sono poi la ciliegina sulla torta che ha fatto innamorare anche tante big come Milan e Napoli.

Paolo Maldini lo aveva adocchiato già nelle passate settimane, prendendolo in considerazione come uno dei potenziali calciatori del nuovo Milan del prossimo anno. Nonostante non sia stata trovata la via per raggiungerlo nella passata sessione invernale di mercato, il direttore sportivo rossonero tenterà l’affondo definitivo in estate con il permesso dell’Udinese. Lazar Samardzic è infatti troppo prezioso per Andrea Sottil e la sua valutazione è in costante crescita, toccando anche i 10 milioni di euro. Di tutta risposta il Milan potrebbe non soltanto giocarsi l’offerta cash, ma addirittura valutare l’inserimento del cartellino di un altro baby talento di proprietà.

Calciomercato, Samardzic pallino di Maldini: ecco lo scambio

Maldini potrebbe quindi giocare la carta scambio con Lorenzo Colombo, centravanti attualmente in prestito al Lecce. Il calciatore potrebbe rappresentare un buon compromesso per il cartellino di Samardzic, sempre che la dirigenza bianconera friulana sia d’accordo.

La speranza è che un’intesa possa essere raggiunta nel più breve tempo possibile per scongiurare l’arrivo delle altre pretendenti, come i partenopei di Luciano Spalletti galvanizzati dalla storica qualificazione ai quarti di Champions League e dalla vicinissima vittoria dello Scudetto. Un retroscena, poi, ha visto protagonista il Milan per essersi trovato in passato vicinissimo al giovane serbo quando era valutato appena un milione di euro.