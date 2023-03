HIGHLIGHTS | Non basta Ibra, il Milan cade anche ad Udine

Brutto passo falso dei rossoneri, che cadono anche ad Udine nonostante il gol realizzato su rigore da Ibrahimovic

Forse ancora con la testa al sorteggio di Nyon– o forse già con l’attenzione focalizzata sul doppio confronto europeo col Napoli – il Milan cade rovinosamente ad Udine sotto i colpi di un’Udinese che ha giocato una gara quasi perfetta.

Il primo tempo vive della partenza sprint dell’Udinese, che dopo 10 minuti trova il gol grazie al ‘Tucu’ Pereyra, che trafigge Maignan dopo un errato disimpegno dei rossoneri in fase di uscita. Colpevoli, nell’occasione, soprattutto Tomori e Bennacer. Sul finale della prima frazione accade di tutto. L’arbitro Doveri punisce col rigore un tocco di mano di Bijol dopo un controllo di Leao. Sul dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic, che però si fa ipnotizzare da Silvestri. Il direttore di gara vede però una chiara entrata in area anticipata da parte di un difensore bianconero e fa ripetere. Sottil, il tecnico dei friulani, è furibondo e viene espulso.

Lo svedese allora ci riprova, e stavolta non sbaglia. Ibra diventa così il più anziano marcatore della storia della Serie A, superando Billy Costacurta. Nemmeno il tempo di gioire però, che l’Udinese si riprta subito in vantaggio con Beto, bravo ad infilare Maignan sull’ennesima distrazione della retroguardia meneghina. La prima frazione si chiude così, con la Dacia Arena che è una vera polveriera.

Udinese-Milan 3-1: la ripresa e il tabellino

Nella ripresa ci si aspetta che i rossoneri cingano d’assedio la retroguardia friulana. Che invece non soffre praticamente mai, anzi al 70′ Ehizibue deposita in rete il più facile dei tap-in per il 3-1 che stronca le ambizioni rossonere. Pioli pesca a piene mani dalla panchina, ma il risultato non cambierà più. Il Milan perde ancora, complicando non poco la sua corsa verso un posto in Champions.

Udinese-Milan 3-1

10′ Pereyra (U), 45’+4 rig. Ibrahimovic (M), 45’+6 Beto (U), 70′ Ehizibue (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48*, Roma 47, Atalanta* 45, Juventus** 38, Udinese 38*, Torino 37, Bologna* 37, Sassuolo* 36, Fiorentina 34, Monza* 34, Empoli* 28, Lecce 27, Salernitana* 27, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*Una gara in più

**15 punti di penalizzazione