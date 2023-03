Il Milan ha già un piano: scambio e risposta immediata

Il Milan non distoglie l’attenzione dai temi legati al fronte calciomercato, con Paolo Maldini che avrebbe in mente di proporre uno scambio

Che Giroud sia ancora oggi un elemento più che valido è fuori discussione. Questo nonostante la carta d’identità del francese: parliamo, infatti, di un calciatore classe ’86, che lo scorso 30 settembre ha compiuto ben 36 anni. Un numero che inizia a pesare sempre di più, per questo il Milan ha l’obbligo di guardarsi attorno in ambito di calciomercato.

A maggior ragione, poi, considerando che il secondo centravanti in ordine di gerarchia si chiama Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese continua a voler dare il suo apporto anche all’interno del rettangolo verde di gioco e ogni tanto magari riesce ancora a fare la differenza, ma per lui il tempo rimasto a disposizione – inevitabilmente – è davvero poco. E a prescindere dal momento in cui deciderà di appendere una volta per tutte gli scarpini al chiodo, oggi non è in grado di fornire il contributo che serve al ‘Diavolo’ in termini di prestazioni. Motivo per cui Maldini e Massara lavoreranno alacremente durante la prossima estate per cercare di inserire un nuovo attaccante in rosa. In tal senso, un nome che piace parecchio è quello di Noah Okafor, punta centrale svizzera di proprietà del Salisburgo. I rossoneri, inoltre, starebbero valutando l’inserimento del cartellino di Divock Origi nell’affare, così da realizzare un’operazione di scambio. Ma se il Milan dovesse davvero avanzare la proposta in questione, gli austriaci la rispedirebbero al mittente senza pensarci due volte.

Calciomercato Milan, no del Salisburgo allo scambio Okafor-Origi

D’altronde, anche per via degli infortuni, l’ex Liverpool ha deluso notevolmente le aspettative dal suo approdo in quel di Milano. A ciò bisogna aggiungere che difficilmente il Salisburgo accetterà di privarsi di Okafor senza una buona offerta solo cash.

Il 22enne presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la sua valutazione attuale si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro. Presumibilmente il club austriaco cercherà di mettere in atto in estate la cessione, cercando di evitare una dolorosa perdita a parametro zero. Il Milan, però, dovrà studiare un’altra strategia per battere la concorrenza e andare a segno.