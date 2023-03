DIRETTA | Sorteggio Champions League: ecco le avversarie di Napoli, Inter e Milan

È arrivato il momento per le big di Serie A approdate ai quarti di finale di conoscere le prossime avversarie in Champions: ecco gli accoppiamenti

Alle 12, come di consueto a Nyon, arriverà il momento di conoscere quali saranno gli accoppiamenti per il prossimo turno di Champions League. I quarti di finale vedranno ben tre italiane in corsa per provare poi a raggiungere la finale che andrà in scena il 10 giugno a Istanbul.

Il Napoli ha superato in scioltezza l’Eintracht Francoforte, candidandosi tra le possibili sorprese favorite ad arrivare fino in fondo. Passaggio invece sofferto per l’Inter che è riuscita nell’impresa dopo lo 0-0 all’Estadio do Dragao contro il Porto. Il Milan, invece, ha gestito il vantaggio di misura dell’andata eliminando il Tottenham. Adesso, in vista dell’imminente sorteggio, tutto potrebbe accadere. Un derby italiano rimane tra le opzioni possibili visto che, dai quarti, non sono previste restrizioni per club della stessa nazione Se Milan e Inter dovessero incrociarsi in una stracittadina dal sapore europeo, giocherebbero i quarti a campi invertiti. Nell’eventualità che dovessero essere pescate entrambe in casa o fuori, sarebbe la squadra nerazzurra ad invertire il campo. I rossoneri, infatti, sono in prima fascia in quanto campioni d’Italia in carica. Andata prevista per l’11-12 aprile mentre il ritorno esattamente la settimana successiva. Accoppiamenti per semifinali e finale saranno già decretati oggi: oltre al sorteggio dei quarti, infatti, sarà predefinito un tabellone che traccerà il cammino delle otto squadre in corsa. I pericoli maggiori sono certamente i campioni in carica del Real Madrid ma anche Bayern Monaco e Manchester City, reduci da una Champions davvero brillante fino a questo momento.

Champions League, ecco le sfidanti di Milan, Inter e Napoli

Queste le squadre che si sono qualificate ai quarti di finale:

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Milan (Italia)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)