“Sarri ci sta prendendo in giro”: è bufera dopo Az-Lazio

La Lazio di mister Sarri è andata incontro a una disfatta inaspettata durante la trasferta in Olanda. Perdere è sempre doloroso, ma perdere senza giocare è ancora più preoccupante

Ci sono giocatori che non stanno dando l’apporto necessario alla Lazio. Viene da chiedersi come sia possibile che la seconda difesa della Serie A possa fallire in malo modo nelle esperienze europee.

Retrocessi dall’Europa League, i biancocelesti sono stati eliminati da una coppa del tutto abbordabile e che avrebbe potuto dare un po’ di lustro a una bacheca piena di trofei nazionali. Il gioco in Europa è sempre mancato in questa stagione, se pensiamo alle sfide con Feyenoord, Midtjylland e Cluj, per quanto con quest’ultima la Lazio abbia passato gli spareggi di Conference. Ovviamente i maggiori esperti del panorama calcistico sono risentiti da certi atteggiamenti.

Agresti: “Sarri deve delle spiegazioni”

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di Radio Radio e ha analizzato la brutta sconfitta di ieri sera subita dalla Lazio. Nonostante il risultato stretto (2-1), gli olandesi dell’AZ Alkmaar hanno colpito ben 4 legni e sono andati vicino a un risultato tennistico (santo Provedel).

Se per far giocare Pellegrini ci ha messo sei mesi – secondo Agresti c’è un motivo di fondo: “Non facciamoci prendere in giro. Non è che possiamo sempre cadere nelle trappole: Sarri deve spiegarci perché la Lazio è andata fuori contro l’AZ che è più debole”.

Spiegazioni che nelle parole post partita hanno trovato sponda sulla stanchezza di alcuni giocatori o sulla struttura non troppo organizzata per le competizioni europee. Indubbiamente i ragazzi di Sarri erano con la testa al derby, ma come loro anche i dirimpettai sull’altra sponda del Tevere. L’unico punto fermo adesso risiede nel fatto che ora la Lazio non avrà più scusanti e la qualificazione in Champions League sembra più un obbligo che una semplice evenienza.