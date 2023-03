Lo scambio per Kalulu fa fuori l’Inter: Maldini gongola

Il Milan rischia di perdere Pierre Kalulu durante il calciomercato estivo: arriva la proposta che gela anche l’Inter di Simone Inzaghi

Il Milan deve fare i conti con un sorteggio di Champions League ostico, visto che il Napoli quest’anno sta mostrando grandi cose tanto in campionato quanto in Champions League.

I rossoneri sono però proiettati alla sfida di questa sera in casa dell’Udinese, per provare a risollevarsi dopo il pari con la Salernitana. La squadra di Pioli, al netto delle assenze, conterà sullo scheletro titolare con l’intenzione di arrivare nel migliore dei modi alla doppia sfida di aprile con gli azzurri. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed il ‘Diavolo’ sta già lavorando sottotraccia per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano, in vista della prossima stagione. Una sessione estiva che, tuttavia, rischia di portare sorprese non per forza gradite al club di via Aldo Rossi. Perchè Pierre Kalulu, dopo essere sbocciato attestandosi tra i migliori centrali d’Europa, ha attirato su di sè l’attenzione di un club su tutti che vorrebbe strapparlo al Milan durante l’estate. Si tratta del Manchester United che di certo acquisterà almeno un grande centrale in vista del prossimo anno ed il profilo del giovane talento arrivato quasi gratis dal Lione sembra prospettarsi come una possibilità concreta per la dirigenza dei ‘Red Devils’.

Kalulu al Manchester United: lo scambio fa infuriare l’Inter

Kalulu tra le priorità, quindi, e la proposta che potrebbe arrivare dall’Old Trafford potrebbe finire non solo per convincere il Milan ma anche per beffare, a distanza, l’Inter.

Kalulu viene valutato intorno ai 40 milioni di euro e, in tal senso, la pedina giusta per dare il via libera potrebbe essere Victor Lindelof. Il difensore svedese è stato seguito a lungo dall’Inter ma se il Milan dovesse effettivamente sedersi al tavolo per trattare la cessione di Kalulu, il 28enne di Vasteras finirebbe nella trattativa allontanandosi definitivamente dall’ipotesi nerazzurra. Situazione dunque in divenire, con Kalulu e Lindelof sul piatto, con l’asse Milano-Manchester che potrebbe infiammarsi durante l’estate.