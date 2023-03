Blitz improvviso del Milan: colpo in difesa, Inter ko

I rossoneri tentano di chiudere un colpo qui in Italia. Resta vivo anche l’interesse da parte dell’Inter. Possibile lotta a due in arrivo

Mancano ancora più di quattro mesi all’apertura ufficiale della prossima finestra di calciomercato estiva ma, nonostante questo, c’è sempre tempo e modo per poter parlare a proposito di calciomercato. Diverse le società che, nell’arco delle prossime settimane, andranno alla ricerca di qualche altro nuovo innesto…E tra queste non può che esserci il Milan.

I rossoneri infatti, fatta eccezione per il singolo Thiaw pagato circa 5 milioni di euro più 2 di bonus, hanno svolto una campagna acquisti alquanto discutibile. In primis, trova spazio Charles De Ketelaere: considerato alla vigilia come uno dei colpi più altisonanti della scorsa sessione di mercato estiva ma che invece, seppur sia stato acquistato per la modica cifra di 35 milioni di euro complessivi, si sta rivelando in fin dei conti uno dei più grandi flop di questa Serie A. Per il resto, invece, è doveroso dire che nemmeno tutti gli altri affari conclusi nella scorsa estate – quali Origi, Dest e così via – si stanno rivelando all’altezza della situazione.

E’ proprio in virtù di tutta questa serie di motivi, insomma, che Paolo Maldini e compagnia sono chiamati a dare una vera e propria scossa al mercato del Milan nel corso dei prossimi mesi. Un reparto in cui si dovrà necessariamente intervenire? Senz’alcun ombra di dubbio quello della difesa. Oltre ad essere passati da poco al 3-5-2, infatti, la squadra di Stefano Pioli rischia di poter dire seriamente addio ad un componente della propria retroguardia. Costui è proprio Simon Kjaer, difensore oramai finito ai margini della rosa e che i rossoneri potrebbero arrivare a rimpiazzare con un altro calciatore di Serie A.

Calciomercato Milan, spunta fuori l’idea Becao: può essere lui a raccogliere l’eredità di Kjaer

Tra i profili che, man mano, stanno riuscendo a consacrarsi sempre più all’interno del nostro campionato c’è sicuramente, anche, Rodrigo Becao: attuale difensore dell’Udinese con cui è in scadenza a giugno 2024.

Già 2 gol e 1 assist in questa edizione di Serie A per lui, ma non è questo il dato più consistente all’interno del suo curriculum. Oltre ad aver totalizzato 20 presenze ed un minutaggio di 1773′ in quest’annata, il centrale brasiliano ha avuto modo di castigare quasi e solamente il Milan in questi ultimi anni. Tolta la rete inflitta all’Empoli nello scorso turno di campionato, infatti, Becao ha rifilato addirittura tre reti ai rossoneri nella propria carriera. Un dato davvero importante e alquanto sorprendente visto che nella prossima giornata l’Udinese avrà di fronte a sé proprio la squadra di Pioli tra le mura della ‘Dacia Arena’ (e chissà che non voglia provare a fargli un altro sgarbo).

Quanto al mercato invece – proprio per via del contratto di cui vi parlavamo prima con Kjaer in scadenza nel 2024, stessa validità che ha quello del classe ’96 con i friulani per intenderci – l’intera dirigenza del ‘Diavolo’ potrebbe anche provare a fiondarsi sull’ex CSKA Mosca in vista dei prossimi mesi. E’ vero, quello di Becao è un profilo su cui anche l’Inter sta facendo le proprie valutazioni, ma occhio ad un eventuale ed ipotetico sorpasso da parte del duo Maldini–Massara.