Maldini studia il colpo a sorpresa: arriva dalla Juventus

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino per la prossima estate il profilo di Federico Gatti, difensore centrale della Juventus: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Paolo Maldini, dopo la grande gioia della qualificazione ai quarti di finale di Champions League, è tornato bruscamente sulla terra nella serata di sabato quando, alla Dacia Arena, è stato battuto, senza diritto di replica, dall’Udinese di Andrea Sottil.

I bianconeri, che non vincevano in casa in campionato addirittura da settembre, hanno distrutto un Diavolo senza mordente che, in Serie A, quest’anno non riesce proprio ad ingranare. Le mosse tattiche adattate da Stefano Pioli, l’ultima la difesa a tre, hanno avuto degli effetti non a lungo termine e i problemi, infatti, si sono ripresentati ancora maggiori rispetto a prima. In particolare proprio nella retroguardia, il Milan sta avendo una serie di problemi enorme che potrebbe essere risolta, almeno parzialmente, nella prossima estate di calciomercato quando la società meneghina potrebbe andare all’assalto di un difensore della Juventus di Allegri: stiamo parlando di Federico Gatti, arrivato lo scorso anno dal Frosinone in Serie B.

Calciomercato Milan, occhi su Federico Gatti: la situazione

Il Milan di Paolo Maldini starebbe studiando una clamorosa ipotesi di andare all’assalto di Federico Gatti nella prossima estate di calciomercato. Il difensore della Juventus, che in quest’ultimo periodo sta trovando più spazio e sta mettendo in mostra una grande crescita, viene valutato dalla Vecchia Signora una cifra vicina ai 20 milioni di euro, soprattutto se dovesse continuare a sciorinare questo tipo di prestazioni.

La palla passerà poi al Milan che dovrà trattare per riuscire a scalfire le richieste della Juventus in merito al cartellino di un giocatore come Federico Gatti, in crescita, ma pur sempre un’incognita vista la scarsa esperienza nella massima serie.