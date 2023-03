Clamoroso Messi-Inter: “Una fonte attendibile e fattore Zanetti”

Leo Messi, trascinatore dell’Argentina all’ultimo Mondiale vinto dall’albiceleste, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Al PSG non è molto contento e potrebbe cambiare aria

La carriera di Lionel Messi non ha certo bisogno di presentazioni. Il 10 dell’Argentina è sicuramente entrato nella storia del calcio e il suo ultimo trionfo nella Coppa del Mondo in Qatar lo ha consacrato come uno dei più vincenti.

La sua permanenza a Parigi però è tutt’altro che scontata, anche se il patron del PSG sta facendo di tutto per rinnovare il contratto della Pulce per almeno un altro anno. Arrivano però notizia clamorose su un suo trasferimento in estate.

Leo Messi verso l’Inter, decisivo Zanetti

Quando lasciò il Barcellona fu l’oggetto del desiderio di molte squadre e 2 anni fa c’era anche l’Inter tra le possibili pretendenti. Con 18 reti e 17 assist tra tutte le competizioni, Leo Messi è decisamente incerto sul suo futuro e soprattutto sulla sua permanenza a Parigi, tanto Al-Khelaifi le starebbe tentando tutte pur di convincerlo a restare al PSG.

Per Messi però si è parlato anche di mete esotiche, come ad esempio l’Al-Hilal, squadra rivale dell’Al-Nassr dove milita Cristiano Ronaldo. Anche David Beckham starebbe facendo un sondaggio per portare la pulce in terra statunitense al sole di Miami. La destinazione più clamorosa tuttavia è nel nostro Paese, perché secondo Sergio Gonzalez, giornalista di ElClasicoTV, la prossima casa dell’ex Barcellona potrebbe essere Milano, sponda Inter. “Una fonte attendibile mi dice che l’Inter intende ingaggiare Leo. Il fattore Zanetti. Lo stallo del suo rinnovo a Parigi. Barça condizionato dal FPF e affogato da Tebas. Verrà regalato a ‘Pupi’?”. Queste sono le parole che si leggono sul profilo Twitter del giornalista, sicuro del forte ascendente targato Javier Zanetti, vice presidente dei nerazzurri. Indubbiamente Messi è una campione indiscusso, ma resta da capire quale sia la sua richiesta d’ingaggio.