E’ corsa a due per il bomber della Premier: Inter e Juve ci provano

Il derby ‘d’Italia’ si gioca anche sul mercato. Le due big di A tentano il tutto per tutto per il nuovo centravanti. Possibile assalto in estate

Complici alcune situazioni legate al proprio reparto avanzato, sia Inter che Juve, avversarie ieri in campionato nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, sono inevitabilmente chiamate a dover apportare qualche altro cambiamento ai loro rispettivi attacchi nel corso della prossima estate.

Per quanto riguarda il fronte Inter, infatti, l’ad nerazzurro Beppe Marotta lo ha ribadito più e più volte anche nel pre-gara con il Porto, dove ha ammesso: “Indipendentemente da ciò che accadrà o meno nei prossimi mesi, Lukaku il prossimo giugno ritornerà al Chelsea“. Parole che, dunque, testimoniano ancor di più la necessità da parte dei nerazzurri di dover andare alla ricerca di un nuovo bomber nei prossimi mesi (per non parlare dei problemi legati all’età avanzata di Dzeko e al non rendimento di Correa).

D’altra parte, invece, anche la Juventus è chiamata a resistere dagli assalti esteri per Vlahovic. In caso d’addio da parte del serbo: l’intera dirigenza bianconera, nella persona del Ds Cherubini, incomincerà a muoversi, a quel punto, per tutta una serie di altri profili. Tra questi, attenzione al nome di Ivan Toney, centravanti che quest’anno più che mai sta facendo vere e proprie faville nel campionato di Premier League.

Calciomercato, Toney ha gli occhi addosso di mezza Europa: occhio ad Inter e Juve

Tra i centravanti più prolifici di questa stagione c’è sicuramente, anche, Ivan Toney: attuale prima punta del Brentford che sta trascinando i propri compagni di squadra a suon di gol.

Già 17 reti e 5 assist messi a referto in quest’annata dal bomber inglese (dove 16 di questi centri sono giunti in campionato). Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, hanno già spinto diverse società europee a poter fare un pensierino su di lui in vista della prossima estate. In tal senso, occhio sia all’Inter che alla Juve. E’ vero, il classe ’96 ha una valutazione che si aggira attorno ai 45 e i 50 milioni di euro, ma questa cosa non spaventa minimamente la ‘Vecchia Signora’ che, grazie al solo eventuale ed ipotetico incasso per Vlahovic, potrebbe a quel punto permettersi il potenziale innesto di Toney all’interno della propria rosa. Situazione leggermente diversa per i nerazzurri, invece, i quali potrebbero tentare di assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Newcastle grazie alla sola via del prestito… Oppure, tramite la doppia cessione di gente come Brozovic e Dumfries.