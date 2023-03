I 10 calciatori più presenti in Nazionale: 4 hanno giocato in Serie A

Non solo Cristiano Ronaldo: ecco chi sono i dieci calciatori più presenti in Nazionale, tra vecchie glorie di rappresentative minori e vere leggende del calcio mondiale

Cristiano Ronaldo ce l’ha fatta ancora. Il fuoriclasse portoghese, anche oggi che è uscito dal giro del calcio che conta, almeno per quanto riguarda la sua avventura nei club, continua a macinare record su record. L’ultimo è davvero clamoroso: oggi il portoghese non è più solo uno tra i calciatori più presenti in Nazionale, ma è il leader assoluto di questa particolare classifica a livello mondiale. Nessuno nella storia ha raggiunto i suoi risultati, nemmeno tra i giocatori nati in paesi dalle rappresentative meno blasonate. Un primato straordinario che, in qualche modo, può far piacere anche alla nostra Serie A. Nella graduatoria all-time, infatti, almeno per quanto riguarda i calciatori europei, ne troviamo in top 10 ben quattro che hanno militato nel nostro campionato.

Al primo posto, come detto, proprio CR7 che, seppur con un finale di avventura non proprio esaltante, ha militato nel nostro campionato per ben tre stagioni con la maglia della Juventus. Per lui le presenze con la maglia del Portogallo sono adesso 198, messe insieme in vent’anni, dal lontano 2003.

Lo seguono in questa particolare classifica grandi campioni come Sergio Ramos (180 presenze dal 2005 al 2021, anno del suo addio alla Spagna), Iker Casillas (167 presenze dal 2000 al 2016), Luka Modric (163 presenze con la Croazia dal 2006), e Joao Moutinho (146 presenze con il Portogallo dal 2005), o quasi sconosciuti come Vitālijs Astafjevs (166 presenze con la maglia della Lettonia dal 1992 al 2010), Martin Reim (157 presenze con l’Estonia dal 1992 al 2009) e Konstantin Vassiljev (146 presenze con l’Estonia dal 2006). Ma spiccano in particolare, agli occhi degli appassionati italiani, altri tre calciatori che del nostro campionato, per un motivo o per un altro, hanno scritto pagine indelebili.

I giocatori “italiani” con più presenze in Nazionale

All’ottavo posto in questa speciale classifica troviamo un attaccante che, nel nostro campionato, ha lasciato il segno, ma in negativo. Una leggenda assoluta del calcio irlandese e della Premier, bomber implacabile da 325 gol in carriera, che in Serie A è stato capace di collezionare 6 presenze, con la maglia dell’Inter, e zero reti. Stiamo parlando di Robbie Keane, un calciatore incredibile che diede del suo meglio, in nerazzurro, solo nelle coppe, con tre marcature divise tra Coppa Italia, Coppa Uefa e Supercoppa. Dal 1998 al 2016 questo attaccante immenso è stato in grado di collezionare 146 presenze con la maglia dell’Irlanda, non proprio poche.

Decisamente più incisivo a livello italiano, ricordato e amato dagli interisti come uno dei calciatori più forti che abbia mai vestito la casacca nerazzurra, è invece Lothar Matthaus, leggenda del calcio tedesco che ha collezionato in carriera 150 presenze con la maglia della sua Nazionale, dal 1980 al 2000. Con 154 presenze e 53 reti in tutte le competizioni, non si può dire che il suo contributo alla causa interista sia stato marginale.

E arriviamo quindi all’italiano vero di questa classifica, recordman quasi ineguagliabile della nostra Nazionale: Gianluigi Buffon. Il portierone del Parma è terzo per presenze tra i calciatori europei, dietro ai soli Ronaldo e Sergio Ramos, con 176 maglie azzurre fino al 2018. Numeri straordinari che sicuramente, in cuor suo, vorrebbe anche ritoccare. Chissà che un giorno Mancini, o chi per lui, non possa concederglielo…