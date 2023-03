Occasione Gnonto: blitz della Serie A

Le recenti prestazioni in Nazionale di Wilfried Gnonto stanno convincendo parecchi club italiani: ecco dove potrebbe giocare in futuro

Wilfried Gnonto è sicuramente una delle più luminose scoperte di Roberto Mancini da quando allena la Nazionale Italiana. L’esterno del Leeds, con un passato alle giovanili dell’Inter, è ora sul taccuino di numerosi club italiani che avrebbero visto in lui un talento degno di nota, espresso in particolar modo durante la recente gara di Napoli tra Italia e Inghilterra.

Il classe 2003 è ora concentrato sul cammino del suo Leeds che in Premier League sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo: la società dello Yorkshire ha di recente cambiato gestione tecnica (con l’addio di Jesse Marsch e il conseguente arrivo di Javi Garcia), ma rischia di scivolare in Championship qualora non dovesse conquistare i tre punti nelle prossime partite. Gnonto sta mostrando il suo talento anche in Inghilterra, nonostante le ovvie difficoltà di un campionato complesso e ricco di pericoli: passare dal campionato svizzero, che aveva vissuto in prima persona con la maglia dello Zurigo, a quello inglese non è affatto semplice, ma lui è riuscito tutto sommato a rimanere con i nervi saldi.

Gnonto, la Serie A pensa a lui

Alcuni club italiani tuttavia rimangono speranzosi nel convincere il giovane Wilfried a tornare in patria dopo che egli ha giocato esclusivamente all’estero. Questo dovrebbe essere la normalità per il Ct Mancini che da tempo preme sul fatto che i club della Serie A debbano puntare sui talenti italiani in ascesa. In una recente conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale aveva infatti dichiarato che Gnonto in passato aveva avuto la possibilità di giocare per la Sampdoria e la Fiorentina, ma alla fine non se ne fece nulla. Oggi però i desideri del commissario tecnico potrebbero concretizzarsi. Infatti sul talento di Verbania, oltre alla stessa Fiorentina che è rimasta interessata alle sue qualità, ci sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri intenta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo.

Secondo quanto scrive ‘Gazzetta.it‘, la società bianconera avrebbe infatti messo gli occhi su Gnonto per avviare una rivoluzione in avanti. Casomai il Leeds dovesse retrocedere in Championship, la Juventus farebbe di tutto pur di convincere gli inglesi, magari mettendo sul piatto due calciatori di sicura qualità come Moise Kean e Weston McKennie. Il centravanti italiano, nonostante sia stato riscattato per una cifra attorno ai 28 milioni di euro, potrebbe partire; mentre il centrocampista statunitense dovrebbe essere riscattato dal Leeds per 35 milioni di euro solo nel caso in cui gli inglesi dovessero salvarsi.