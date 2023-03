Bastano 40 milioni per rovinare la Juve: scambio capitale

E’ già tempo di trattative di alto profilo ma i bianconeri rischiano la beffa. Ecco tutti i dettagli

E’ senza dubbio già tempo di trattative, di contatti tra club e procuratori, magari anche solo esplorativi per capire l’eventuale fattibilità di determinate operazioni di mercato. E una delle società al centro di questa fitta rete di possibili operazioni è senza dubbio la Juventus, che nonostante l’enorme punto interrogativo legato all’esito dei procedimenti, ordinari ma soprattutto sportivi, legati alla cosiddetta ‘inchiesta Prisma‘, resta molto vigile e attenta in vista della prossima sessione estiva.

In attesa di conoscere il suo futuro, immediato e a medio termine, la ‘Vecchia Signora’ ha iniziato comunque a sondare il terreno per possibili operazioni sia in entrata che in uscita. E a tal proposito la sensazione è che a prescindere dall’esito dei processi, la rosa bianconera per la prossima stagione andrà incontro a un profondo rinnovamento, un restyling accurato in tutti i reparti. Ad esempio a centrocampo appare sempre più probabile l’addio a parametro zero di Adrien Rabiot.

Bastano 40 milioni per far saltare i piani della Juve: lo scambio che taglia fuori i bianconeri

Il 28enne incursore francese vuole giocare in un club in grado di competere per vincere la Champions League e in tal senso si spiegano i contatti sempre più frequenti con il Real Madrid. Per sostituire l’ex PSG starebbe pensando a due profili diversi tra loro ma egualmente affidabili e di qualità. Uno è il giovane Davide Frattesi, stella del Sassuolo e futuro punto fermo della Nazionale italiana. L’altro è il sogno di sempre, quel Sergej Milinkovic-Savic inseguito vanamente negli ultimi anni e per il quale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha sempre sparato cifre folli.

E proprio sul 28enne centrocampista serbo la Juve rischia la clamorosa beffa. Il contratto di Milinkovic-Savic, in scadenza a giugno del 2024, quasi certamente non sarà rinnovato e per questa ragione il presidente Lotito sarà costretto a vendere il giocatore a giugno. Ma il patron laziale sta imbastendo una trattativa che taglierà fuori la Juventus: uno scambio alla pari con l’Atletico Madrid che ha dato la disponibilità a cedere ai romani il cartellino di Rodrigo De Paul, ex stella dell’Udinese che gode della stima di Maurizio Sarri.

La trattativa tra le due società non è ancora entrata nel vivo, ma i presupposti non mancano: sia Milinkovic-Savic che De Paul sono valutati 40 milioni, la cifra che Lazio e Atletico Madrid metteranno a bilancio in caso di esito positivo della transazione. E la Juventus resta a guardare.