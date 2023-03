Psg, Al-Khelaifi: colpo di scena | Nuovo clamoroso acquisto del presidente

Il patron del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, sarebbe realmente interessato all’acquisto di un altro club per il prossimo futuro

L’avvento degli sceicchi ha cambiato profondamente il mondo del calcio. Parliamo di uomini che vantano una disponibilità economica gigantesca e possono realizzare investimenti molto onerosi. Non a caso, nell’ultimo decennio la valutazione media dei giocatori in ambito di calciomercato si è alzata notevolmente.

Uno dei profili che hanno contribuito fortemente a generare la situazione sopra descritta è senza dubbio Nasser Al-Khelaifi, il presidente del Paris Saint Germain. Nel giro di qualche anno, è riuscito a rendere la squadra parigina una delle più forti al mondo. Da Sergio Ramos a Lionel Messi: sono tantissimi i campioni che hanno accettato di sposare la causa francese, anche per via ovviamente delle laute offerte avanzate dalla società parigina. Nel 2017, inoltre, ha suscitato scalpore l’acquisto di Neymar Junior, approdato al Parc des Princes dal Barcellona per la strabiliante cifra di 222 milioni di euro. Un trasferimento record, che testimonia la potenza quasi inarrivabile del PSG. Nonostante ciò, però, Mbappe e compagni continuano ad accumulare fallimenti in Champions League: nell’edizione ancora in corso è arrivata la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale, stavolta per mano del Bayern Monaco.

Ma avere parecchi soldi aiuta sicuramente a lavorare meglio. Al-Khelaifi, dal canto suo, vorrebbe allargare sempre di più il raggio d’azione della Qatar Investment Authority (società di cui è a capo) e starebbe valutando concretamente l’acquisto di un nuovo club. Si tratta del Malaga – come riferisce ‘Goal.com’ -, squadra che milita nella seconda divisione spagnola. Al momento il tutto pare sia soltanto in una fase embrionale, però dal numero uno del PSG non è giunta alcuna smentita, anzi. Di conseguenza, il fronte potrebbe diventare molto caldo nei mesi a venire. Il massimo dirigente qatariota si è così espresso in merito alla questione a margine del ‘MARCA Sports Weekend’: “Non posso confermare che siamo interessati o negarlo. Che il Malaga sia in vendita o meno, noi siamo sempre curiosi. Parliamo di un club fantastico, che ora si trova in una situazione complicata“.

Malaga, Al-Khelaifi vuole comprare il club andaluso

Al-Khelaifi ha aggiunto: “Se c’è un’opportunità per rilevare il club, perché non farlo? La città e il club sono straordinari. Non sto dicendo che lo faremo e non posso dare una risposta definitiva. Però è vero che stiamo seguendo la situazione“. Frasi abbastanza chiare, che non lasciano a molte intepretazioni.

Il Malaga nel 2013 raggiungeva i quarti di finale di Champions, mentre adesso sembra essere incappato in un tunnel apparentemente senza luce. Lo sceicco Al Thani ha comprato le quote della compagine andalusa nel lontano 2010, con l’intenzione di dar vita ad un progetto sportivo di altissimo livello. E la missione, arrivati a questo punto, si può definire fallita. Ma se il Malaga dovesse realmente entrare a breve nel gruppo della Qatar Investment Authority, allora lo scenario potrebbe capovolgersi nel giro di pochi anni. I tifosi sperano.