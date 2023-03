Cambio maglia in Serie A per Handanovic: Inter tradita

Samir Handanovic è pronto a lasciare l’Inter, ma non è detto anche il campionato di Serie A. Ecco tutti i dettagli

Un vero e proprio tradimento per l’Inter che, però, sanno molto bene che le intenzioni del suo ex capitano sono ancora quelle di giocare nonostante i quasi 39 anni. A dir poco difficile quando in rosa hai un certo André Onana che sta disputando una stagione a dir poco eccezionale. L’impatto del nuovo portiere nella nostra Serie A è stato da urlo. Tantissime sono state le parate in cui l’ex nazionale camerunense che hanno portato punti agli uomini di Inzaghi. Tanto da entrare subito nel cuore dei tifosi della ‘Beneamata’. Gli stessi che sanno molto bene che possono contare su di lui.

Per l’estremo difensore sloveno, però, tutto questo pare essere finito. E’ rimasto volentieri in questa stagione. Anche come secondo. Togliendosi la soddisfazione di alzare al cielo la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita contro i cugini del Milan, Il sogno è quello di poter alzare al cielo un altro trofeo, ma in quel caso bisognerebbe chiedere il ‘permesso’ ad altre squadre. Nel frattempo il calciatore si guarda attorno e studia ogni possibile soluzione. Pronto a lasciare l’Inter, ma non il campionato di Serie A dove potrebbe rimettersi in gioco.

Handanovic, addio Inter e ritorno al passato

Tutto da dove è iniziato. Ovvero, dal club che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra ed affidargli le chiavi della propria porta. Fornendo anche ottime prestazioni. L’Udinese potrebbe essere pronta ad accogliere nuovamente, a braccia aperte, l’estremo difensore sloveno. Il rapporto tra il calciatore e la tifoseria friulana è sempre stato dei migliori. Ogni volta che ritorna alla ‘Dacia Arena’ è sempre una grande festa. Tanto è vero che i tifosi gli chiedono, appunto, se ha intenzione di ritornare.

In scadenza di contratto con il suo attuale club il portiere ci sta seriamente pensando di ritornare a “casa”. Tutto questo, però, si potrebbe verificare solamente in un caso. Ovvero che il portiere titolare, Marco Silvestri, possa lasciare la squadra. Le offerte per lui di certo non mancano. Se patron Pozzo decidesse di mandarlo via allora si punterebbe tutto sul ritorno proprio di Samir Handanovic che ritornerebbe a distanza di 11 anni dall’ultima volta.