Via dalla Juve a tempo di record: ecco la nuova squadra

Svolta virtualmente definitiva, con la partenza lampo da Torino: annuncio dalla Spagna, il big è già pronto a trasferirsi lasciando la Juventus

Un inizio da incubo, la rimonta fino al secondo posto e poi la batosta. Quei 15 punti di penalizzazione che hanno compromesso ogni discorso scudetto ma che sembrano aver spronato la Juventus di Massimiliano Allegri a dare il tutto per tutto. Ed il campo, che non mente mai, sta premiando la ‘Vecchia Signora’.

Numeri alla mano, infatti, i bianconeri hanno macinato punti su punti, qualificandosi per i quarti di finale di Europa League (dove affronteranno a metà aprile lo Sporting CP) e a -7 dal quarto posto occupato dal Milan. Se la penalizzazione venisse revocata, come sperano da Torino, allora il secondo posto in solitaria sarebbe un risultato decisamente significativo. Ma intanto in casa Juventus sono già in corso le riflessioni sul futuro, sulla prossima stagione che dovrà necessariamente rappresentare quella del ritorno in grande stile nell’elite del calcio italiano e soprattutto europeo. E la sessione estiva di calciomercato sarà il palcoscenico ideale per mettere alla prova le idee dei dirigentini juventini che tra entrate e uscite dovranno consegnare ad Allegri una squadra ancora più forte. Si partirà dalle cessioni, da chi per volontà sua o del club non rientrerà nei piani futuri del ‘Conte Max’. In difesa l’addio certo sarà quello di Cuadrado mentre per Alex Sandro la Juve è fiduciosa nel chiudere l’accordo per il rinnovo del laterale brasiliano. In attacco da monitorare i destini di Kean e soprattutto Vlahovic, che ha grande mercato in Europa e potrebbe fruttare un tesoretto notevole a ‘Madama’: non meno di 80-90 milioni. Ma la zona più delicata sui cui intervenire sarà ancora una volta il centrocampo, dove Allegri ha già salutato McKennie lo scorso gennaio.

Addio Juve: vola subito a Madrid

Il pupillo e pilastro dell’allenatore toscano, Adrien Rabiot, rimane in scadenza ma adesso le possibilità che possa rinnovare e rimanere a Torino sembrano aumentare con il passare delle settimane. Chi, invece, dirà sicuramente addio è Leandro Paredes.

L’argentino ha deluso le aspettative e sulla scelta del club torinese di ‘scaricare’ il campione del mondo e rispedirlo al mittente (il PSG) dopo il prestito, arrivano conferme direttamente dalla Spagna. Il quotidiano iberico ‘Elgoldigital.com’, infatti, parla di quella che a conti fatti sarà molto probabilmente la nuova squadra di Paredes. Si tratta dell’Atletico Madrid, con il ‘Cholo’ Simeone che rappresenterebbe il più grande sponsor del talento argentino che ha fatto enorme fatica a esprimersi ai suoi livelli agli ordini di Allegri. Il PSG sarebbe pronto ad offrirlo proprio ai ‘Colchoneros’ che, pare, vogliano accontentare il tecnico sudamericano portando Paredes a Madrid il prossimo giugno. Il 28enne di San Justo, quest’anno, ha accumulato 28 presenze con soli due assist: adesso, nel destino, la probabile firma con l’Atletico Madrid.