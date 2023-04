Barcellona, l’addio è ufficiale: notizia storica da 1.500 milioni

Il mondo dello sport va avanti e spesso rischia di far dispiacere i tifosi più affezionati: i soldi però girano, ed ecco che succede

Succede persino al Barcellona. Qualcuno che ha la possibilità di ricordare anche sfide un po’ meno recenti del grandissimo club spagnolo, saprà di certo che i Blaugrana, sono stati tra gli ultimi a piegarsi alle volontà del dio danaro. Il club catalano infatti, ha giocato senza sponsor sulla maglia, fino ad anni Duemila inoltrati, prima però di cedere il passo al futuro. Ed il futuro è sponsorizzazioni ed accordi commerciali.

Sicuramente i più ferrati culé non ne saranno andati fieri, ma in fin dei conti oggi davvero non si riesce a venire a capo delle spese, se non ci si aiuta con fattori esterni che non siano solo la vendita dei biglietti o la cessione di qualche calciatore. E quando è il Barça a cedere, state pur certi che di soldi ne entrano sempre tanti, visti i talenti che sfornano ogni anno da quelle parti. Ultimi, ma solo in ordine di ‘apparizione’, fenomeni come Pedri e Gavi.

Shock Barcellona, è ufficiale: arriva l’addio storico

Eppure, dicevamo, bisogna adattarsi. Sembrerebbe che il Barcellona abbia ancora una volta intenzione di farlo. Il club spagnolo ha già informato la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), che, incredibile, l’anno prossimo non giocherà le sue partite casalinghe al Camp Nou. I ragazzi di Xavi si trasferiranno momentaneamente al Lluís Companys di Montjuïc. Niente fermata della metro di Collblanc quindi, per ora i tifosi dovranno scendere più giù, al villaggio Olimpico.

Come riporta anche ‘As’, la federazione ha recentemente scoperto quale sarà il campo di casa del Barça per quanto concerne la stagione sportiva 2023/24. Di fatto ha lasciato intendere che non è nel solito vecchio amato impianto, che giocheranno gli uomini di Xavi. Il perché lascia però speranze ai milioni di tifosi sparsi per il mondo, quelli che almeno una volta vorranno vivere l’esperienza del Camp Nou.

Non sarebbe un addio definitivo, quello tra il club e l’amato impianto che oggi porta il nome di Spotify Camp Nou, ma semplicemente un atto dovuto. Infatti i Blaugrana starebbero per dare inizio a dei lavori che comprenderebbero tutta l’area dell’Espai Barça, ovvero stadio e dintorni, grazie ad un clamoroso accordo finanziario. Dei fondi di investimento avrebbero consentito a Laporta e soci di poter gestire circa 1.500 milioni di euro per il rifacimento dell’area. E, vista la comunicazione del Barcellona alla RFEF, sembra proprio che gli accordi siano andati a buon fine.