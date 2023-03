La ex di Totti dà spettacolo al mare: mini costume, maxi sensualità

Ricorderete la bellissima ex fiamma di Francesco Totti, guardate come è bella adesso che pubblica una sua foto sui social

Sicuramente, non si può dire che oltre ad essere un grandissimo campione, Francesco Totti non abbia anche avuto gusto nello scegliere le donne più belle con cui stare. Il suo nuovo amore è da apprezzare quanto lo è la splendida, Ilary Blasi ed anche un’altra fiamma dell’ex capitano giallorosso. In pochi ricorderanno che agli inizi della sua carriera, infatti, il Pupone ebbe una relazione con la stupenda showgirl, Maria Mazza.

La bellissima classe ’75 è anche attrice ed è stata una modella molto amata, proprio negli anni in cui si vociferava un avvicinamento con l’allora giovane, Totti. Negli anni ha fatto poi carriera, facendosi conoscere facendo da co-conduttrice per I raccomandati, l’ospite di Domenica In, per poi vestire i succinti panni della Professoressa in Avanti un altro!, tra il 2012 ed il 2015 e dal 2018 ad oggi. Ed infatti, ora anche i più giovani la seguono sui social, dove spesso fa girare la testa ai suoi ammiratori.

Ex di Totti bollente: non si contiene più

Una curiosità: Maria è nata a Weehawken, nel New Jersey, negli Stati Uniti, ma da genitori di Somma Vesuviana, provincia di Napoli. Rimarrà lì fino ai suoi cinque anni, poi la famiglia si trasferirà di nuovo in Italia. Cresce maggiormente a Sant’Anastasia e nel 1996 partecipa a Miss Italia dove si classifica al terzo posto. A notarla, diverse case di moda ed anche la televisione, ma come detto, pure Francesco Totti. Questo suo legame sentimentale, verso la fine degli anni Novanta, le valse spesso le ospitate all’interno della trasmissione sportiva, Quelli che il calcio… .

La bellissima napoletana non si è mai fermata ed infatti, ha fatto anche teatro, recitato per una serie diretta da Carlo Vanzina ed anche in tre pellicole, tra cui Ti lascio perché ti amo troppo con Alessandro Siani nel 2006. I due, si erano conosciuti già grazie al teatro, visto che qualche anno prima, la meravigliosa mora era apparsa anche in Fiesta.

Procace e dal viso bellissimo, Maria Mazza non ha mai smesso di stupire e soprattutto, di fare bei regali social ai suoi follower. La bella attrice è seguita ad oggi da 266mila follower ed ha postato quasi quattromila contenuti, sul suo interessantissimo profilo. Ultima foto, quella che la ritrae in costume superiore e pantaloncini di jeans.

Un ricordo dell’estate 2022, come lei stessa scrive, che fa venire mal di testa ai seguaci. Occhiali da sole, capelli lunghi sciolti e forme ben in vista. Neanche a dirlo, i like sono arrivati in poche ore, a più di 5.000.