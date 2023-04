Messi, nuovo ribaltone: 14 milioni per la firma | Destinazione assurda

Leo Messi resterà al PSG la prossima stagione? Scenari sempre più fitti e una permanenza in Ligue 1 che rischia di complicarsi

Il futuro di Leo Messi sembra essere sempre più in dubbio in Francia. Il club francese sta forzando la mano con il padre-procuratore con l’obiettivo di trovare una quadra e chiudere una trattativa per il rinnovo dell’argentino. Il PSG vorrebbe blindare Leo Messi per resistere alle offensive di diverse pretendenti sotto specifica richiesta di Al-Khelaifi: Inter, Al Hilal, Inter Miami e… Barcellona.

Il mercato è strano e il nome della Pulce argentina fa gola a diversi club, soprattutto a parametro zero: accostato a diverse squadre nelle ultime settimane, il futuro di Messi potrebbe non essere al PSG la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto raccolto in queste ore, sono diverse le incognite per la stagione 2023-24. Anche da fuori Europa, seguono da vicino le vicende legate alla Pulce e per questo motivo già nelle prossime settimane Messi deciderà la prossima tappa e la nuova avventura della sua carriera.

Calciomercato PSG, Messi e il nuovo affondo del Barcellona

Secondo quanto raccolto in queste ore ci sarebbe una nuova idea Messi–Barcellona: un’operazione che potrebbe definirsi prossimamente con l’argentino che giocherebbe nuovamente nel massimo campionato spagnolo. Messi al Barcellona? Ci sono ampie possibilità di vedere la Pulce in Liga. Dopo due stagioni, si separeranno le strade tra il PSG e il numero 30 nel calciomercato, in quanto è ambito e molto ricercato e, il suo addio, al club transalpino, sta diventando sempre più concreto. Appunto per questo, le dichiarazioni del vice presidente del Barcellona minano la permanenza della Pulce in Ligue 1. Il club blaugrana è pronto ad offrire un biennale a Messi, in scadenza con il Psg, da circa 14 milioni.

E’ sempre stato uno dei sogni dell’attuale presidenza quello di riportare l’argentino all’ombra del Camp Nou: un ritorno, quello dell’ex capitano, che riaccenderebbe la passione dei tifosi blaugrana, ancora delusi e scossi dopo il suo addio. Ovviamente bisognerà discutere del nuovo contratto, con Messi che ha sempre lasciato una porta aperta al Barcellona, pronto a riportarlo in Spagna dopo due anni di sofferenze e delusioni con la maglia del PSG.

In Francia non è mai stato amore, e con i catalani ritroverebbe quella libertà e quell’amore incondizionato vissuto al Barcellona. Un’operazione destinata ad andare avanti per le lunghe, con il sodalizio transalpino pronto a ribattere colpo su colpo…