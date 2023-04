L’Inter ‘chiama’ Simeone: spunta la proposta choc

Inter a Atletico Madrid avrebbero allacciato i contatti per una proposta alquanto bizzarra. Inzaghi chiama Simeone

Stagione simile quella dell’Inter e dell’Atletico Madrid, perlomeno nei confini nazionali. A livello europeo, invece, i nerazzurri stravincono il confronto coi ‘Colchoneros’ visto che sono giunti fino ai quarti di Champions mentre gli spagnoli sono usciti ai gironi.

Il comune denominatore tra Inter e Atletico è dunque un altro: entrambe hanno bisogno di intervenire sul mercato e risistemare le proprie rose. L’Inter a tal proposito avrebbe avanzato una richiesta choc alla dirigenza dei colchoneros, che di rimando si sono trovati a controbattere con ben altre pretese. L’ex centrocampista di Lazio e Inter ha fatto le sue richieste alla dirigenza.

Gosens via dall’Inter, ma non ci sono soldi. Ipotesi scambio con l’Atletico

L’Inter di Simone Inzaghi non se la sta passando molto bene, né dal punto di vista sportivo, né da quello prettamente economico. I nerazzurri hanno come obiettivo principale quello di portare liquidità nelle casse. Per arrivare a dama Marotta potrebbe contattare l’Atletico Madrid per proporre il cartellino di Robin Gosens, acquisto che dal 2022 non ha mai ripetuto le prestazioni fornite con l’Atalanta.

Anche l’Atletico Madrid però non naviga nell’oro, come si suol dire, così potrebbe avanzare una controproposta. Sfruttando l’interesse ormai noto dell’Inter per Renan Lodi, Simeone potrebbe pensare di attuare uno scambio di prestiti tra Gosens e il terzino sinistro brasiliano.

Lodi rientrerà dal prestito al Nottingham Forest il prossimo giugno e non figurerà nei piani di Diego Simeone per la prossima stagione. Il ‘Cholo’ vedrebbe di buon occhio Robin Gosens, che con lo stile di gioco dell’argentino potrebbe ritrovare la forma alla quale ci aveva abituato.

Sia Renan Lodi, che Robin Gosens, agiscono sulla fascia sinistra. Inzaghi però si ritroverebbe con un terzino puro da riadattare a esterno di sinistra e la cosa potrebbe non convincere Marotta e la dirigenza. Molto dipenderà anche dall’esito di questa stagione particolare, con l’Inter ancora in corsa alle eliminatorie di Champions League e l’Atletico impegnato per piazzarsi tra le prime 4 della Liga. In estate le due parti potrebbero incontrarsi e, con ogni probabilità, avranno le idee più chiare sul da farsi. Per ora l’affare è solo una ipotesi di mercato, anche perché il futuro dei due allenatori – ma Simeone appare destinato a restare – potrebbe cambiare in base agli obiettivi centrati. O mancati…