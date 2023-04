Boom Mourinho, la stoccata dai piani alti: la Roma gongola

E’ stato apprezzato anche dai piani alti del calcio italiano il gesto di Josè Mourinho nell’ultima di campionato. Tifosi fieri del proprio allenatore

L’attuale situazione in classifica ci dice che la lotta al quarto posto è sempre più accesa. Parlano i numeri, con Lazio, Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus a contendersi il pass per la prossima Champions League. Una sfida che probabilmente si protrarrà fino al termine della stagione. Ad infuocare la lotta sono stati i risultati dell’ultima giornata di campionato.

Lazio, Milan, Roma, Atalanta e Juventus ne sono uscite vittoriose. L’Inter, unica nota stonata, ha perso contro la Viola di Vincenzo Italiano, permettendo il sorpasso ai rossoneri, e l’aggancio da parte dei giallorossi. Questi ultimi ci credono adesso più che mai, di poter fregare il posto a qualche altra big ed imporsi tra le prime quattro forze del campionato. La Roma ha infatti agganciato l’Inter a quota 50 punti. Le due rivali occupano dunque entrambe il quarto posto, e data la crisi nera dei nerazzurri di Simone Inzaghi si può davvero sperare nell’impresa.

Il risultato attuale nasce dalla vittoria contro la Sampdoria per 3-0. Una gara che sino all’espulsione di Jeison Murillo era in realtà molto equilibrata. Ma quando i liguri sono rimasti in dieci è stato inevitabile per la Roma trovare gli spazi giusti. Ci ha pensato prima Wijnaldum, poi Dybala su rigore ed infine El Shaarawy a decidere la partita. Ma nel corso del secondo tempo non sono mancati episodi discutibili e poco sportivi.

Roma-Sampdoria, cori razzisti a Stankovic

A creare grosse polemiche in seguito a Roma-Sampdoria sono stati i cori razzisti rivolti a Dejan Stankovic, allenatore dei liguri. Difatti, il tecnico ex Stella Rossa, che ha reagito con rabbia e frustrazione all’espulsione del suo giocatore, è stato preso di mira dai tifosi giallorossi dell’Olimpico. Cori di vario genere contro il serbo, inevitabilmente razzisti.

Per fortuna, è intervenuto Josè Mourinho, che rivolgendosi alla sua tifoseria ha fatto segno di smetterla, rispettando la reazione del collega rivale. D’altronde, l’allenatore portoghese ne sa qualcosa di sfogate avverse a bordo campo, e si è quindi messo nei panni di Stankovic, chiamando il suo pubblico a terminare le proteste offensive.

Un gesto che non è passato inosservato, anzi. E’ stato ovviamente accolto con tanta positività dall’ambiente calcistico italiano. In particolare, è intervenuto una personalità importante sull’accaduto.

Mourinho zittisce i suoi tifosi: l’elogio che rende fiera Roma

Il bel gesto di Josè Mourinho è finito sotto la lente del CONI. Infatti, Giovanni Malagò, Presidente dell’organismo di governo dello sport italiano, ha voluto complimentarsi col tecnico giallorosso, anche se indirettamente. Malagò ha parlato a margine della cerimonia per il 20esimo premio giornalistico dedicato a Piero Dardanello, e si è focalizzato sul tema: “Mediaticamente e simbolicamente è stato interessante e istruttivo il gesto di Mourinho“.

Il Presidente del CONI ha inserito il gesto del tecnico, giustamente, nell’ambito degli episodi razzisti all’interno degli stadi. Secondo Malagò il fenomeno si sta finalmente combattendo nel giusto modo, o comunque i passi avanti sono stati enormi. Ma manca ancora qualcosa. “Finalmente c’è una presa di posizione netta sull’argomento – ha dichiarato il Presidente – e c’è stata un’aggressione temperale da parte di questo Governo in merito. Ora bisogna fare qualcosa in più sotto il profilo normativo e sanzionatorio”.