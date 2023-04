Wanda Nara e Icardi, le foto tradiscono la verità: scoppia il caso, il retroscena svelato

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme, ci sono nuovi sviluppi clamorosi per la coppia: l’indizio che arriva dai social

Il mondo del gossip, in questo inizio di 2023, ha sicuramente avuto di che parlare. Uno degli eventi più importanti e più sorprendenti, da questo punto di vista, è stato il nuovo ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

La coppia, una delle più celebri dello star system e soprattutto nel mondo del calcio, si era separata lo scorso autunno, dopo una lunga crisi che si era trascinata per circa un anno. Qualche mese fa, le dichiarazioni di Wanda sembravano escludere la possibilità di un ritorno. Che invece c’è stato, lasciando di stucco i fan di entrambi.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la passione è tornata definitivamente: più uniti che mai

E’ da qualche settimana che la coppia si è ricomposta, con evidenti indizi apparsi sui social che hanno progressivamente sgombrato il campo dai dubbi. Già rivederli apparire insieme era un segnale piuttosto importante, la complicità ritrovata è stata svelata in scatti significativi (lui con la fede di nuovo al dito in bella vista) e in stories piuttosto eloquenti, con nuovi baci ed effusioni tra loro.

Insomma, la showgirl e l’attaccante vanno di nuovo d’amore e d’accordo e lei appare visibilmente più radiosa che mai nelle immagini che continua a condividere sul suo aggiornatissimo profilo Instagram, che continua a essere molto seguito, con una vastissima platea (quasi 16 milioni e mezzo di followers). Tra post e stories varie in cui Wanda esibisce come al solito tutto il suo fascino, c’è anche una nuova rivelazione sorprendente che riguarda la coppia.

Wanda Nara e Mauro Icardi, una svolta inattesa: il messaggio di lei che è più di un indizio

Nelle stories infatti fa la sua comparsa un dettaglio che i fan non hanno potuto non notare. E che sembrerebbe promettere novità piuttosto importanti.

Rispondendo alla domanda di un fan che le chiedeva se stesse pensando a un altro figlio, Wanda ha postato una immagine risalente alla nascita della sua ultima figlia e ha ammesso “Ci penserò”. Un segnale evidente e definitivo di quanto la coppia guardi al futuro con il sorriso e puntando ad allargare ancora di più la famiglia: Wanda, oltre alle due figlie avute da Icardi, è anche madre di tre figli maschi avuti dalla precedente unione con Maxi Lopez.