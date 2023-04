Addio Piquè e Barcellona: la villa dove vivrà Shakira coi figli è da sogno

È stato un anno a dir poco particolare per Gerard Piquè. Il difensore centrale spagnolo si è lasciato alle spalle il Barcellona, la sua carriera ed anche il rapporto sentimentale con Shakira. Ecco la casa dovrà vivrà la cantante

È giunta l’ora di resettare tutto per Gerard Piqué, reduce da una manciata di mesi estremamente complessi, ricchi di cambiamenti, polemiche ed anche gossip. La carriera da calciatore è ormai andata in archivio, con l’addio già prima di arrivare a metà stagione e un nuovo progetto chiamato Kings League, che sta spopolando. Alle spalle anche il rapporto con la cantante Shakira, ormai terminato tra caos e polemiche e con ancora strascichi importanti.

Nei mesi scorsi l’ormai ex centrale iberico ha dato il suo addio ufficiale al mondo del calcio, andando ad archiviare una carriera florida e ricchissima di titoli e soddisfazioni. Icona del Barcellona degli ultimi anni, l’ex numero 3 si è lanciato in un nuovo progetto sportivo particolare: la Kings League, ideata insieme allo streamer Ibai Llanos. Un torneo di calcio a 7 ricco di personaggi particolari ed influenti, che ha già raccolto enormi risultati e ampi consensi. Un modo per rimettersi in gioco per Piqué che intanto ha anche chiuso il suo rapporto sentimentale con Shakira, raggiungendo un accordo di divorzio in base al quale la cantante colombiana manterrà l’affidamento dei figli Milan e Sasha. L’annuncio della separazione è ormai datato di una manciata di mesi, ma le polemiche intorno all’ex coppia non si sono mai placate tra dissing, canzoni e frecciatine varie.

Separazione Piqué-Shakira: la lussuosa villa dove vivrà la cantante

Ora Shakira e Piqué vanno ognuno per la sua strada dopo otto anni di convivenza in quel di Barcellona. L’artista colombiana si mette alle spalle anche la città catalana, trasferendosi in una spettacolare e lussuosa villa in quel di Miami.

Lo stesso immobile, acquistato da Shakira nel 2001 per circa 3,15 milioni di euro, dopo essere stato ristrutturato era stato messo in vendita nel 2015 e nel 2018 (per 10 milioni di euro). La villa in questione è situata su North Bay Road Drive, strada principale che confina con Miami Beach: lì dove ci sono altre abitazioni di personaggi famosi come Matt Damon, Julio Iglesias, Jennifer Lopez e Ricky Martin. Un immobile che si estende lungo 2000 m2 con la casa che ne ha a disposizione 705 distribuiti su due piani. Sette camere da letto ed altrettanti bagni in una abitazione da favola in cui Shakira è pronta a ripartire.