Trema una Grande di Serie A: nuova penalizzazione dopo quella alla Juve

Il calcio italiano è nuovamente nel caos. Di recente un altro episodio è venuto a galla e adesso società e tifosi tremano per le possibili conseguenze: una nuova penalizzazione potrebbe colpire un’altra squadra di Serie A

Dopo lo scandalo che ha colpito la Juventus, e che sembra ben lontano dalla sua conclusione, un’altra grande di Serie A trema. La penalizzazione, infatti, potrebbe stravolgere totalmente i piani del club e gli obiettivi stagionali.

In questa fase della stagione i punti in palio iniziano a farsi pesanti e, giunti a questo punto, una penalizzazione potrebbe estromettere in maniera definitiva la squadra dalla corsa ai primi quattro posti, validi per l’accesso alla prossima Champions League. Sui social i tifosi si sono mostrati molto preoccupati e si chiedono quale possa essere il destino della propria squadra: lo spettro di un nuovo -15 aleggia sempre più insistentemente.

Altra big nei guai: la penalizzazione potrebbe divenire concreta

Un tema che sta dominando il calcio, italiano e non, negli ultimi anni è senza dubbio quello relativo alle cosiddette plusvalenze. La crisi che ha colpito il calcio durante la pandemia ha obbligato ad accelerare quel processo di sostenibilità che gli organi calcistici avevano già iniziato a mettere in atto con il Financial Fair Play. Il caso Juventus ha risollevato la questione inerente all’arbitrarietà di tali valori creando un vero e proprio dibattito tra gli addetti ai lavori.

Fino ad ora, quello che ne emerso dai tribunali è la colpevolezza del club su dei valori fittizi attribuiti ad alcuni calciatori in sede di trattativa. La Juve è stata colpita con 15 punti di penalizzazione che la costringono a risalire la china per sperare nella Champions. La partita tra il club bianconero e la Procura, però, non è ancora finita e il 19 aprile è prevista la sentenza sul ricorso effettuato dalla dirigenza juventina. Di recente, inoltre, anche altri club sono stati indagati.

Lazio, perquisizione della Guardia di Finanza

Come riportato dal ìCorriere dello Sport’, la Guardia di Finanza è andata a perquisire il centro sportivo della Lazio. Il club di Lotito sarebbe indagato per alcune compravendite effettuate tra il 2017 e il 2021. La notizia ha scatenato il terrore tra i tifosi biancocelesti che sui social hanno iniziato a commentare la vicenda con frasi come: “Penalizzati durante una stagione fin qui fantastica, è assurdo. E i tifosi ci rimettono sempre”.

La squadra di Sarri, infatti, si trova al secondo posto in solitaria con un vantaggio di 5 punti sul quarto posto.



Inizia a diffondersi, dunque, un po’ di timore tra i tifosi biancocelesti che non vorrebbero vedere la propria squadra penalizzata come la Juventus. Una penalizzazione così pesante, infatti, chiuderebbe anzitempo le speranze d’Europa dei capitolini.