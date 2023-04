“Annullata penalizzazione”, sogno Juve: c’è l’annuncio ufficiale

C’è grande attesa da parte della Juventus e non solo per conoscere l’esito del ricorso bianconero sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri in classifica.

La squadra di Massimiliano Allegri spera di riavere presto i punti per balzare nettamente al secondo posto e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Arrivano buone notizie in tal senso per la squadra bianconera con i punti che potrebbero essere riassegnati al club. Al momento la squadra si trova al settimo posto in classifica e, riavendo i punti conquistati sul campo, si troverebbe alla seconda posizione facendo un salto deciso verso la conquista di un posto tra le prime quattro. Un fattore che cambierebbe e di molto il campionato anche di altre squadre che si vedrebbero superate dai bianconeri vedendo allontanarsi di fatto il proprio obiettivo stagionale. Nel frattempo cresce la fiducia in casa Juventus anche per via delle parole dell’avvocato Afeltra a TvPlay che fanno ben sperare i bianconeri.

Penalizzazione Juve: “Sarà cancellata”, i tifosi bianconeri esultano

Intervistato da TvPlay, l’avvocato Roberto Afeltra ha fatto il punto della situazione sulla Juventus che attende di conoscere il proprio destino con il ricorso sui 15 punti di penalizzazione.

L’avvocato ha affermato: “La sentenza della Corte d’appello federale non può essere confermata. Il GIP di Torino, rigettando la misura cautelare, ha affermato che non ci sono indizi di colpevolezza. Nessuno credeva che il TAR potesse entrare a piedi uniti sulla giustizia sportiva. Secondo me, con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport o fa ripartire il processo o verrà annullata la penalizzazione di 15 punti alla Juventus“.

Afeltra ha poi proseguito commentando il nuovo filone che riguarda Lazio, Roma e Salernitana: “Non c’è tempo da qui a giugno di finire tutti i processi quindi non si rischia nulla. E’ stata esclusa la rilevanza delle plusvalenze perché non c’è la norma violata e anche con le indagini della Procura di Napoli sono stati tutti assolti. Per questo motivo penso che Roma, Lazio e Salernitana non rischino nulla”.

Resta quindi ora da capire se verranno riassegnati i punti alla squadra bianconera che è pronta a risalire il classifica portandosi di fatto al secondo posto e scombinando i piani di tutte le altre squadre che sono in lotta per un posto nella prossima Champions League. Dal sesto posto a salire farebbero tutte un passo indietro nelle posizioni della Serie A, dovendo ricostruire il tutto a poche giornate dalla fine del campionato per raggiungere i propri obiettivi.