Colpo di scena Carlo Ancelotti: la rivelazione spiazza anche Diletta Leotta

Oggetto di tantissime voci che lo vorrebbero sicuro partente alla fine di questa stagione, Carlo Ancelotti ha preferito rispondere sul campo alle speculazioni sul suo futuro. La roboante vittoria per 0-4 ottenuta sul campo dei rivali storici del Barcellona ha consentito al suo Real Madrid l’accesso alla finale di Copa del Rey. Sebbene distante ben 12 punti dai catalani in campionato, le Merengues, che sono in piena corsa anche in Champions League, possono ambire alla conquista di un altro trofeo.

Incassate le lodi per il trionfo del Camp Nou però, il tecnico di Reggiolo è tornato ad essere accostato con insistenza, come accade sempre più di frequente nelle ultime settimane, alla prestigiosa panchina della Nazionale brasiliana, che è in attesa del grande nome dopo le dimissioni presentate dall’ex CT Tite all’indomani dell’eliminaziona dai Mondiali in Qatar. Intervistato dalla nota conduttrice Diletta Leotta, che ha tentuo a sottolineare come l’allenatore emiliano sia stato il protagonista del suo primo faccia-a-faccia per DAZN, nel lontano (calcisticamente parlando) 2018, quando Ancelotti allenava il Napoli di De Laurentiis, l’ex giocatore di Milan e Roma non si è sottratto a domande sul suo futuro. Rivelando quale sia il suo desiderio.

Questione futuro, Ancelotti ha le idee chiare

“Io sono una persona molto paziente, forse troppo, ma ho scelto questo approccio nel mio lavoro nel mondo del calcio“, ha esordito Ancelotti. “L’obiettivo è restare a Madrid il più a lungo possibile, perchè qui si sta bene. Poi nel futuro vedremo“, ha aggiunto il tecnico.

Una rivelazioone che in qualche modo potrebbe metter fine alla convinzione, portata avanti con decisione dai media spagnoli e non solo, di un suo addio al club merengue a fine anno. Oltretutto, col Real in piena corsa per alzare altri due trofeti stagionali dopo la Supercoppa Europea e il Mondiale per club vinti durante la corrente annata, la posizione di Ancelotti potrebbe cambiare.

In estate con tutta probabilità Florentino metterà mano al portafogli per garantire all’allievo di Arrigo Sacchi una rosa in grado di competere su tutti i fronti. La Casa Blanca potrebbe fare la spesa nel nostro campionato, con i vari Vlahovic, Chiesa, Lautaro e compagnia andante, già finiti nel mirino degli spagnoli. L’attaccamento del tecnico alla causa madridista è stato ribadito anche nell’ultimo passo del dialogo con Diletta Leotta postato dalla stessa conduttrice. “Se mi sento più milanista o più madridista? Io sono milanista e madridista. 100%“, ha concluso Ancelotti.