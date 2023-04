Maldini caccia Pioli: il sostituto lo manda Galliani. Il dg del Milan avrebbe già preso una decisione definitiva in vista del prossimo anno

Il Milan fa quadrato. Nonostante il deludente e scialbo pareggio a reti inviolate contro l’Empoli, costato il sorpasso in classifica da parte della Roma, l’ambiente rossonero ha deciso di compattarsi e di fare blocco intorno all’allenatore e i giocatori: troppo importante la sfida di mercoledì sera al Meazza contro il Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League per poter pensare già al futuro o ai programmi per la prossima stagione. Anche perchè gli stessi piani di mercato sono legati a doppio filo ai risultati che Leao e compagni otterranno da qui ai prossimi due mesi.

Da alcune indiscrezioni circolate soprattutto sui social sembra però che il direttore generale Paolo Maldini abbia già preso una decisione più o meno definitiva in merito al nome dell’allenatore che guiderà il Milan nella prossima stagione. E che, udite udite, non sarà Stefano Pioli. L’ex capitano rossonero considererebbe ormai giunto al capolinea il ciclo iniziato nell’estate del 2019 con l’allenatore parmense. Un percorso importante che ha raggiunto l’apice lo scorso anno con la riconquista dello scudetto dopo undici anni di astinenza.

Maldini caccia Pioli: il sostituto lo manda direttamente Adriano Galliani

Ma qualcosa si è incrinato nei rapporti tra Pioli e l’ambiente rossonero. Le tante, troppe incertezze palesate in questo campionato con risultati fin troppo altalenanti che ora mettono addirittura a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, pesano senza dubbio sulle scelte che la dirigenza milanista dovrà compiere al termine della stagione. Scelta che a quanto pare Paolo Maldini ha già preso: a partire da luglio il Milan avrà un nuovo allenatore.

Non è un caso che da settimane stiano circolando già alcuni nomi di possibili obiettivi del management rossonero, da Luis Enrique passando per De Zerbi fino alla suggestione Antonio Conte. Ma c’è un altro profilo che sta guadagnando posizioni su posizioni: parliamo di Raffaele Palladino, 39enne tecnico che dopo aver preso in corsa il Monza in seguito al disastroso avvio di stagione lo sta guidando verso una salvezza che più tranquilla non si può.

A consigliare Palladino a Maldini per la panchina milanista sembra sia stato proprio l’attuale dg del Monza, Adriano Galliani. L’esperto dirigente brianzolo sarebbe dunque lo sponsor d’eccezione dell’ex attaccante della Juventus, che alla sua prima prova in Serie A ha messo in mostra qualità e doti non comuni. E’ ancora presto per stabilire se effettivamente sarà Palladino – un nome che probabilmente farebbe un po’ ‘preoccupare’ la piazza rossonera vista la sua scarsa esperienza – il nuovo tecnico del Milan, ma di certo in questo momento è forse il candidato più credibile.