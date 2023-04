Calciatore di serie A coinvolto in un tragico incidente: la notizia shock

Notizia shock riguardante un calciatore di Serie A che è rimasto coinvolto in un brutto incidente: danni per migliaia di euro

C’è stata davvero tanta paura per il giocatore di Serie A che la scorsa notte è rimasto vittima di un incidente davvero terribile, schiantandosi con la sua Mercedes e preoccupando tantissimo dirigenza e staff della propria squadra.

Fortunatamente, l’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli e non sono risultati altri feriti, con il tutto che ha avuto luogo la scorsa notte. Protagonista di questo incidente è stato Destiny Udogie, giocatore dell’Udinese che dal prossimo anno lascerà la Serie A per andare a giocare in Premier League nel Tottenham. Il terzino dei friulani ha rischiato davvero grosso e nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti importanti in merito a questo tremendo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori.

Paura per Udogie: il difensore dell’Udinese si schianta con l’auto contro un bar

Brutto incidente per Destiny Udogie avvenuto nelle prime ore della scorsa notte, precisamente alle ore 3. Il terzino sinistro stava rientrando a casa con la sua Mercedes Gle quando ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo, andando a schiantarsi contro un bar e distruggendo i tavolini siti all’esterno del locale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, per Udogie sono stati solo momenti di paura dato che è rimasto illeso e non sono stati coinvolti né altri mezzi, né soprattutto altre persone considerata l’ora tarda. Il giocatore dell’Udinese, che da luglio sarà un nuovo giocatore del Tottenham, è stato anche sottoposto all’alcol test da parte dei carabinieri, ma il risultato non è stato reso noto.

Un incidente che ha provocato tanta paura non solo a Udogie, ma anche all’Udinese che sarà anche infastidita per il comportamento avuto dal giocatore in una fase così importante della stagione e non sono esclusi provvedimenti da parte del club friulano. Non è la prima volta che un tesserato del club bianconero, inoltre, si rende protagonista di un terribile incidente e a ottobre 2022 fu il centrocampista brasiliano Walace a prendersi tristemente la scena. Anche il giocatore brasiliano, come il compagno, perse il controllo della propria auto che finì per essere completamente distrutta ed anche in quel caso per fortuna non ci furono conseguenze più gravi per altre cose o persone.

Di certo, però, i due giocatori non hanno dato un bell’esempio ai tifosi più giovani quando invece dovrebbero essere i primi a dimostrarsi più responsabili quando sono alla guida dei rispettivi veicoli e ad avere un comportamento più esemplare.