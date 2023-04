Mazzata Juve: “Retrocessione in Serie B”, fulmine a ciel sereno

Il club bianconero rischia seriamente di subire un’altra pesante penalizzazione. Ecco tutti gli ultimi dettagli

Sono giorni caldissimi per la Juventus. Sia sul campo con una serie ravvicinata di gare tutte decisive o quasi nella corsa agli obiettivi da raggiungere. Ma soprattutto fuori dal terreno di gioco, con i due processi sportivi aperti che potrebbero incidere radicalmente sul futuro della società bianconera. La prima giornata chiave per la Vecchia Signora è mercoledì 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del CONI dovrà esprimere un verdetto in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti al club piemontese dalla Corte d’Appello Federale in merito al filone d’inchiesta sulle cosiddette plusvalenze fittizie.

Ma c’è un altro spettro che si staglia all’orizzonte e che rischia di togliere il sonno alla nuova dirigenza juventina. Stiamo parlando del secondo filone della inchiesta Prisma condotta dalla Procura della Repubblica di Torino, quello relativo alla famigerata ‘manovra stipendi’, che può recare ulteriori danni al club più titolato d’Italia. A conferma di quali e di quale consistenza siano i rischi a cui va incontro la Juventus, sono arrivate le dichiarazioni di un noto avvocato tra i massimi conoscitori del diritto sportivo.

Mazzata Juve: “Retrocessione in Serie B”. Le dichiarazioni in diretta fanno tremare i tifosi

Intervenuto nel corso della diretta di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TvPlay, Mario Stagliano, avvocato ed ex vice capo dell’ufficio indagini della FIGC, ha infatti gelato le speranze dei tifosi bianconeri che confidano in una sentenza morbida nei confronti della società. Per ciò che riguarda il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI, secondo Stagliano è probabile che venga respinto: “Nel caso della Juventus rispetto ad altri club le prove sull’uso illecito delle plusvalenze sono schiaccianti. In alcune intercettazioni si dice che quella operazione è stata messa a bilancio ad una cifra X solo per questioni di bilancio”.

Ma i rischi di pesanti sanzioni non finiscono qui, anzi. Sempre secondo Stagliano la Juventus potrebbe andare incontro a una seconda, clamorosa, retrocessione in Serie B. Sempre che ovviamente l’impianto accusatorio della Procura Federale trovi ampi riscontri nel corso del processo sportivo: “ Se quello che sostiene la Procura federale dovesse essere accertato, la sanzione potrebbe essere davvero pesante. Anche la Serie B”. Ma la nuova dirigenza juventina è convinta di andare incontro solo a una sanzione pecuniaria, magari una multa molto salata. Il tempo dell’attesa sta per scadere, ne sapremo presto di più.