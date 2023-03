Bocciato Paredes: Allegri ha scelto il nuovo mediano della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri, viste le difficoltà di Paredes, avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez, mediano del Real Betis: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ripreso a correre nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo la pesante penalizzazione in classifica che gli ha fatto perdere una serie importante di posizioni rispetto al secondo posto ricoperto precedentemente, hanno avuto un periodo di smottamento dove ci sono stati dei risultati non eccellenti, basti pensare al pareggio interno con l’Atalanta, ma soprattutto alla sconfitta, sempre fra le mura amiche, contro il Monza di Raffaele Palladino, poi però c’è stata la svolta.

La Vecchia Signora infatti è tornata a marciare come ci aveva abituato prima della sosta mondiale e sta risalendo la china in classifica oltre ad essersi aggiudicata un posto negli ottavi di finale di Europa League battendo, grazie ad un Di Maria super, il Nantes, temibile squadra francese che all’andata ha fatto sudare la Juventus. In queste vittorie è sempre mancato lo zampino di Leandro Paredes, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, che non è mai davvero riuscito ad incidere ed è per questo che Allegri e la dirigenza non hanno intenzione di confermare il giocatore del PSG in vista della prossima stagione, anzi avrebbero già trovato il nome dell’erede, sempre argentino, ma stavolta proveniente dal campionato spagnolo.

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo mediano argentino

Il nome messo nel mirino dalla Juventus di Massimiliano Allegri è quello di Guido Rodriguez, mediano del Real Betis e nel giro della nazionale. Il classe 1994, valutato circa 20 milioni dalla società spagnola, ha un contratto in scadenza nel 2024 con il club iberico e il suo prezzo, nella prossima estate, potrebbe dunque abbassarsi.

Rodriguez, in grado di abbinare una grande fisicità ad un buon piede, ha tutte le caratteristiche che un mediano al servizio di Massimiliano Allegri dovrebbe avere e vedremo se la Juventus tenterà proprio l’affondo nei prossimi mesi.