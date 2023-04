La Gregoraci infiamma Monaco, calze e vestito da bollino rosso

Montecarlo è il regno di Elisabetta Gregoraci, come sempre elegantissima e seducente: la showgirl fa girare la testa come non mai

Elisabetta Gregoraci si conferma per l’ennesima volta una delle bellezze più amate del nostro paese nel mondo dello spettacolo. La showgirl calabrese sa sempre sfoggiare un fascino sublime capace di fare la differenza.

Passano gli anni, ma la splendida Elisabetta si mantiene sempre in grandissima forma e non perde occasione per farlo notare al folto pubblico dei suoi ammiratori.

Elisabetta Gregoraci da’ spettacolo a Montecarlo, fascino seducente e senza limiti

L’appuntamento con gli scatti sul suo profilo Instagram è semplicemente immancabile per tutti i suoi fan. Immagini che parlano da sole e che ci restituiscono prospettive da urlo.

Sul popolare social network, Elisabetta conta poco meno di 2 milioni di followers. Ai quali non fa mai mancare dimostrazioni inequivocabili della sua grande classe. Scatti che spesso e volentieri arrivano dalla sua residenza abituale, Montecarlo.

Nel Principato di Monaco, come tanti altri vip, Elisabetta svetta per la sua avvenenza, che se possibile, con il trascorrere del tempo, si fa sempre più spettacolare. Sulla carta d’identità, c’è scritto 43 anni, eppure non sembrerebbe affatto.

Elisabetta Gregoraci, il vestito non copre gambe da urlo: visione celestiale

Elisabetta è sempre assai benvoluta dalla community non solo per la sua bellezza, ma anche per un carattere dolce che l’ha fatta assai apprezzare da parte degli ammiratori di lunga data. Che possono continuare a perdersi in immagini a dir poco da capogiro, come quella che qui vi proponiamo.

Elisabetta, quando esce di sera, naturalmente lascia il segno e lo stesso avviene in questo caso, quando per le strade si fa immortalare in un divino abito lungo dal color rosa shocking. Un vestito che esalta alla perfezione la sua silhouette statuaria e dalle curve esplosive. Possiamo ammirare in particolare gambe affusolate e perfette, scoperte quel tanto che basta per accendere la fantasia e l’immaginazione. I like e i commenti che ricoprono anche in questo caso la bacheca di Elisabetta sono solamente una logica conseguenza, praticamente scontata. La Gregoraci non delude mai le attese e siamo certi che anche quest’anno ci renderà partecipi, nel corso dell’estate, di scatti a dir poco clamorosi che ci ricorderanno tutta la sua sensualità iconica e mediterranea.