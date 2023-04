Nuovo affare Juve in Francia: Champions e si chiude

Bianconeri alle prese con un’operazione di riscatto e una doppia cessione, la pista Tudor risulta il compromesso perfetto per mettere in sesto i bilanci e far felice Allegri

L’ottimo momento di forma bianconero non scagiona l’operato altalenante di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus e i tanti, troppi dubbi che abitano i ranghi della squadra zebrata. La prossima estate sarà un momento dell’anno molto particolare per la dirigenza bianconera, in quanto saranno diversi i nomi che potrebbero finire sulla lista trasferimenti a dimostrazione della volontà di un netto cambiamento.

Anzitutto, non verranno riconfermati i due terzini di ruolo Alex Sandro e Juan Cuadrado. Per loro, dunque, sarà addio dopo annate di successi e grandissime soddisfazioni collettive in comunione con tante altre vecchie glorie del passato bianconero. Verosimilmente, nonostante gli ultimi passi avanti fatti in ottica rinnovo di contratto, anche il centrocampista Adrien Rabiot piace molto in Premier League. Allegri poi conta di blindare non soltanto Angel Di Maria per almeno un’altra stagione, avendo dimostrato di essere uno degli elementi migliori della sua rosa, ma anche Arek Milik. Il centravanti polacco è arrivato lo scorso giugno in prestito all’Olympique Marsiglia che, al netto di un incredibile cavalcata in Ligue 1 quest’anno, potrebbe anche lasciarlo andare in via definitiva se la Juventus dovesse decidere di pagare il costo del riscatto del suo cartellino. In cambio, però, la dirigenza bianconera potrebbe anche sfruttare due dei suoi esuberi migliori per abbassare le pretese della controparte francese oppure addolcire l’esito della trattativa.

Calciomercato, asse Juve-OM: doppio, triplo affare con Tudor

Nel bel mezzo del mare di mercato, infatti, ci saranno sia Arthur che Denis Zakaria. Il primo, mediano playmaker brasiliano spentosi nelle ultime annate in bianconero, farà ritorno a Torino dopo il prestito tra le file del Liverpool di Jurgen Klopp che lo ha impiegato pochissimo in mezzo al campo in questa stagione. Ancora una volta, dunque, è flop assoluto.

Al contempo anche il collega di reparto svizzero non se la passa bene. Il giocatore che faceva piazza pulita degli avversari in Bundesliga appare solo uno sbiadito ricordo e con la maglia del Chelsea, tolta qualche piccola buona prestazione, non ha veramente brillato come avrebbe dovuto. Anche da Londra niente riscatto e rientro immediato in Italia. A questo punto, sempre a mezzo di un prestito secco, uno dei due oppure entrambi i calciatori bianconeri potrebbero fare al caso di Tudor specialmente se l’OM dovesse centrare – come sembra poter riuscire a fare – una meritatissima qualificazione alla prossima edizione di Champions League.