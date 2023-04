Anna Tatangelo, lo spacco è vertiginoso: da stropicciarsi gli occhi

Anna Tatangelo meravigliosa e sempre spettacolare, la cantante e conduttrice televisiva in un abito che toglie il respiro: dettagli da urlo

Nel terzo millennio, una delle cantanti più rappresentative della scena musicale italiana è stata ed è senza ombra di dubbio la splendida Anna Tatangelo. Affermatasi sin da giovanissima per un timbro vocale potente ed emozionante, ha ottenuto nel corso della sua carriera traguardi e riconoscimenti importanti, fino a diventare un personaggio a 360 gradi.

Anna incarna sicuramente uno degli ideali nostrani di bellezza e sensualità al femminile, regalando sempre momenti indimenticabili ai suoi ammiratori. Che sia sul palco, in tv oppure sui social.

Anna Tatangelo, la classe non è acqua: semplicemente intramontabile

Dalla vittoria nella categoria giovani a Sanremo nel 2002, quando aveva solamente 15 anni, con il brano ‘Doppiamente fragili‘, di strada Anna ne ha fatta, eccome. Fino a tornare a più riprese al Festival con altri risultati di rilievo e facendosi largo anche nel mondo della tv.

In questi anni, specialmente con i programmi All Together Now e con Scene da un Matrimonio, Anna si è affermata anche come brillante conduttrice. E c’è da essere convinti che la vedremo sempre più in prima linea con trasmissioni anche di maggior prestigio, nel prosieguo.

Le vicende della sua vita privata e professionale l’hanno portata attraverso diversi cambiamenti, di stile musicale, di look e non solo, il risultato è sempre e comunque spettacolare. Come testimoniano gli scatti su Instagram, che rimangono un vero e proprio cult per i tanti, affezionatissimi fan (Anna sfiora i due milioni di followers).

Anna Tatangelo, stacco di gambe incontenibile e non solo quello: un vestito che è un inno alla seduzione

A proposito di scatti social, gli ultimi tolgono veramente il respiro e non soltanto per modo di dire. La cantante e showgirl sfoggia un abito davvero sensazionale, che fa risplendere il suo fascino a tutta.

La silhouette statuaria viene esaltata più che mai da uno spacco profondissimo, con gambe perfette in primo piano. Ma anche il dettaglio della vertiginosa scollatura di certo non scherza e accende in un attimo la passione e la fantasia dei fan. Che accorrono, immancabilmente, a suon di like e commenti, a omaggiarne la bellezza stratosferica. L’arrivo della primavera accoglie una Tatangelo in splendida forma, poco da aggiungere.