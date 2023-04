Roma, decisione improvvisa: è finita, addio immediato

La Roma targata mister José Mourinho ha reso noto un addio importante attraverso un comunicato ufficiale: lascia subito il club giallorosso

Consolidare il terzo posto era fondamentale. E la Roma è stata pienamente all’altezza delle aspettative, mettendo a referto un successo estremamente convincente ai danni dell’Udinese di Andrea Sottil. Protagonisti, in tal senso, Edoardo Bove – che ha segnato in ribattuta, dopo il palo colpito da Cristante dal dischetto -, capitan Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

Prestazione sontuosa quella del numero sette giallorosso, che ha zittito le critiche dei tifosi dopo un periodo alquanto deludente. L’impegno da parte sua, però, non è mai mancato, con l’ex Sassuolo che più volte è sceso in campo non al meglio della condizione fisica. José Mourinho non ha mai smesso di credere nel classe ’96, dandogli parecchio spazio. E ora lo Special One è sicuramente più fiducioso per quanto concerne la qualificazione alla prossima Champions League. È l’obiettivo primario della compagine capitolina, perché anche da un punto di vista economico la massima competizione europea incide tantissimo. Inoltre, può dare una grande spinta in ambito di calciomercato. Non a caso, il General Manager Tiago Pinto è già molto attivo su più fronti, vedi Aouar, N’Dicka e Zaha. Pedine che potrebbero consentire alla ‘Magica’ di mettere in atto un salto in avanti considerevole.

Ed è, probabilmente, la condizione affinché il tecnico portoghese resti sulla panchina dei capitolini almeno per un’altra stagione. I Friedkin vogliono continuare a puntare su di lui, dato che l’ex Inter rappresenta un fattore di crescita assai incisivo nell’ecosistema della Roma. La coppa dalle grandi orecchie permette di acquistare più facilmente calciatori di spessore internazionale e, aggiungendo elementi del genere alla rosa, si potrebbe anche aspirare alla conquista dello Scudetto. Basti pensare a come cambia la squadra quando all’interno del rettangolo verde di gioco si trova un certo Paulo Dybala, atterrato all’ombra del Colosseo grazie, soprattutto, alla presenza di Mourinho. L’argentino ha colto l’opportunità di lavorare con uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e insieme i due potrebbero tagliare traguardi prestigiosi.

Roma, addio ufficiale: Pietro Berardi sollevato dall’incarico

Insomma, le prospettive in casa Roma sono davvero buone, a maggior ragione tenendo conto che i proprietari stanno dando prova con i fatti della loro ambizione e della loro passione verso il club giallorosso. Ma i percorsi di crescita sono lunghi e, a volte, impongono dei cambiamenti significativi.

A tal proposito, la società romanista ha comunicato ufficialmente nelle scorse ore di aver sollevato dall’incarico, con effetto immediato, l’ormai ex Amministratore Delegato Pietro Berardi. La Roma, inoltre, ha specificato che le recenti indagini della Procura di Roma sulle plusvalenze che pesano su Berardi non hanno nulla a che vedere con la decisione di interrompere subito la collaborazione. Negli ultimi mesi, infatti, erano emerse delle visioni divergenti con i Friedkin. Da qui si è giunti alla definitiva separazione tra le parti in causa. E la delega circa il nuovo stadio sarà presa in carico dal nuovo amministratore delegato, su cui la proprietà è già al lavoro.