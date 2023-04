L’Inter lo scippa alla Juve: contratto cancellato

Dopo le polemiche a seguito dell’accesissima sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia, Juventus e Inter tornano nuovamente a duellare. Questa volta il teatro della contesa è quello del calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni l’Inter avrebbe compiuto dei passi in avanti per un calciatore finito anche nel mirino della Juventus. La situazione contrattuale del calciatore potrebbe aiutare la società nerazzurra.

L’Inter di Simone Inzaghi è focalizzata sulla fase finale di questa stagione dove i nerazzurri sono ancora in corsa su tre fronti. In Champions League la vittoria esterna in casa del Benfica dà fiducia alla ‘Beneamata’ che, contemporaneamente, insegue un posto tra le prime quattro in Serie A e la finale di Coppa Italia: la partita decisiva verrà giocata a San Siro proprio contro la Juventus.

Contratto in bilico: l’Inter prova ad anticipare la Juventus

Nonostante le squadre siano appena entrate nella fase clou della stagione le dirigenze dei club pianificano già le prime mosse di mercato. L’annata dell’Inter di Simone Inzaghi è stata costellata da alti e bassi. A vittorie importanti come contro il Barcellona, il Benfica o il Napoli al Maradona sono spesso seguiti tonfi inaspettati e clamorosi contro avversari ampiamente alla portata dei nerazzurri. Inoltre, la spigolosa questione legata a Milan Skriniar, che sarà ufficialmente del Paris Saint Germain a partire dal 1 luglio 2023, obbliga Marotta e Ausilio a ricercare nuovi innesti nel reparto difensivo.

Tra i tanti nomi che sono circolati negli ultimi mesi ne è venuto fuori uno che farebbe letteralmente sognare i tifosi nerazzurri. Come se non bastasse il calciatore è un obiettivo della Juventus e, dunque, l’idea di scipparlo agli acerrimi rivali stuzzica, e non poco, sia la società che i sostenitori dell’Inter. Il calciatore su cui Marotta e Ausilio starebbero chiedendo informazioni è Ronald Araujo, difensore uruguaiano del Barcellona.

Il piano per Araujo: l’assist arriva dalla Liga

Araujo è un difensore centrale classe ’99 arrivato al Barcellona nel 2018 dal Boston River per poco meno di 5 milioni. Dopo un paio di stagioni nella squadra riserve l’uruguaiano è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Con l’arrivo di Xavi in panchina è diventato un titolare dei blaugrana. Il Barcellona punterebbe ancora su di lui ma, come riportato da ‘El Chiringuito’, la Liga ha rifiutato il rinnovo fino al 2026 stipulato tra club e calciatore. Se la situazione non dovesse risolversi in tempi brevi i culés potrebbero perderlo a parametro zero. L’Inter, attualmente, sembra essere in pole per assicurarsi il difensore che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Milan Skriniar.