Colpo di scena Mourinho: gesto inaspettato davanti a tutti

Nessuno si aspettava questa mossa di Mourinho, che ha letteralmente spiazzato tutti: cosa ha fatto l’allenatore della Roma?

La Roma ha conquistato l’accesso alle semifinali di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen per sognare l’approdo alla finalissima di Budapest. I giallorossi sono riusciti a rimontare lo 0-1 subito in Olanda per mano del Feyenoord, anche se i tifosi romanisti hanno dovuto attendere i tempi supplementari per esultare.

Quando ormai la gara volgeva al termine pareva materializzarsi una grande delusione per i padroni di casa. L’1-1 avrebbe infatti consentito agli olandesi di accedere in semifinale, ma è proprio in queste situazioni che c’è bisogno dei giocatori di maggior talento. La Roma può contare su Paulo Dybala, che ha siglato il 2-1 con una splendida conclusione di sinistro che non ha lasciato scampo all’estremo difensore ospite. Ai supplementari le reti di El Shaarawy e Pellegrini hanno poi fissato il punteggio sul 4-1 in favore della truppa di Mourinho.

L’allenatore portoghese ha così conquistato la dodicesima semifinale europea della sua carriera e questo risultato la dice lunga sull’impatto avuto da Mou in questi ultimi 20 anni di storia del calcio.

Mourinho gela tutti: il suo gesto fa il giro del web

Dopo il match proprio Mourinho si è presentato alle telecamere di Sky, evidentemente felice per la qualificazione. Tuttavia, anche in un momento come questo il coach lusitano non ha potuto fare a meno di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Il giornalista che stava intervistando l’allenatore di Roma gli ha fatto presente chi c’era in collegamento. “Abbiamo uno studio zeppo di campioni per le domande, linea allo studio“, le parole dell’inviato, con Mou che ha preso subito la palla al balzo per lanciare una frecciatina. In studio erano infatti presenti Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero, ma Mourinho ha voluto mandare un ‘messaggio’ ad un altro ex calciatore.

“Non c’è Cassano, vero?“, risponde Mourinho, che nell’ultimo periodo è stato protagonista di uno scontro a distanza con Fantantonio. Cassano, elemento di spicco della BoboTV, ha preso di mira Mourinho per il gioco della Roma, ma il coach portoghese gli ha ricordato i suoi trofei e ha poi preso in giro Cassano per aver vinto poco o niente. E non è tutto, perché Mourinho ha citato anche Marko Livaja, con cui Cassano avrebbe avuto la peggio in una lite ai tempi della sua militanza all’Inter. Con la battuta di ieri sera l’allenatore giallorosso ha voluto rincarare la dose nei confronti dell’ex calciatore barese, che già nei giorni scorsi aveva risposto a Mourinho invitando l’allenatore portoghese a mettersi “i trofei nel c**o“.