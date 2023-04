La piscina diventa bollente: Shaila Gatta è piccante

Shaila Gatta a bordo piscina incanta tutti: la bellissima ballerina napoletana è un concentrato di sensualità che lascia a bocca aperta

Shaila Gatta è ormai una vera e propria star della televisione italiana. Come per tanti altri, anche per la bellissima ballerina napoletana è iniziato tutto grazie a Maria De Filippi ed alla scuola di Amici. E’ stata concorrente nell’edizione del 2015; arrivò fino alla fase Serale del programma senza però vincerlo.

Nata ad Aversa, classe ’96, il suo talento è risultato subito chiaro a tutti e perfino ad Antonio Ricci che l’ha voluta nel 2017 sul bancone di “Striscia la notizia”. D’altronde la formazione di Shaila è stata a tutto tondo; iniziata con la danza classica, si è poi dedicata al modern, con tanto di percorsi professionali sia a Roma che a Los Angeles. Fino alla primavera del 2021 è stata protagonista insieme alla brasiliana Mikaela con cui ha condotto anche un’edizione di Paperissima Sprint.

Un vero e proprio riconoscimento delle loro qualità da parte di Antonio Ricci che ha puntato con decisione sulla bella napoletana anche per il talento nella danza che ha sempre espresso. In precedenza, peraltro, era stata anche ballerina in “Ciao Darwin”, per una carriera davvero sfolgorante che è anche una vera star dei social. Su Instagram è ad un passo dal milione di follower e sono davvero simpatici e seguiti i suoi tutorial anche sulla cucina.

Shaila Gatta, posa sensuale a bordo piscina: che incanto

Bella e sensuale, ha un fisico davvero spettacolare, forgiato da anni di danza. Nell’ultima immagine ha nuovamente dato spettacolo a bordo piscina. Ha sfruttato una bella giornata soleggiata – come davvero poche ve ne sono state in questo mese di aprile – per concedersi una sorta di gita in pieno relax.

E così a bordo piscina ha lasciato tutti senza parole; mai volgare, indossa un pantalone nero a vita bassa ed una mini t-shirt che le lascia scoperto in gran parte il ventre. Gli occhiali da sole agganciati alla maglietta, i lunghi capelli neri oltre la schiena con le mani tra di essi e gli occhi chiusi per un tocco notevole di sensualità.

“È importante prendersi cura di noi come facciamo con gli altri” ha poi scritto nella didascalia. Bellissima, è incantevole anche in bikini; costumini che esaltano il suo corpo, tra slip sgambati e reggiseni minimal per il décolleté i evidenza a garantire uno spettacolo davvero unico. E, manco a dirlo, sono quelle le immagini più apprezzate della bellissima Shaila, lì dove abbondano i like ed i commenti dei fan.