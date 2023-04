Esonero deciso, il sostituto arriva subito: decisiva l’ultima sconfitta

La stagione è agli sgoccioli, mancano davvero poche partita prima che questa possa sancire i propri verdetti, eppure le novità sono sempre pronte dietro l’angolo. Quello che più tiene banco in queste settimane è sicuramente il calciomercato degli allenatori, visto che ci sono tantissime panchine in giro per l’Europa che traballano per gli scarsi risultati che le squadre stanno ottenendo.

Nel corso di questa particolare annata ci sono stati già tanti cambiamenti, alcuni anche abbastanza eclatanti ed inaspettati, ma l’impressione è che nei prossimi giorni ce ne possa essere un altro, visto che le acque in cui naviga il club in questo momento sono tutt’altro che calme.

La società ha perso la pazienza: esonero ad un passo, le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei. Come si pronosticava questa stagione è risultata essere più complicata del previsto a causa del Mondiale, e molte panchine nel corso dei mesi sono saltate per via dei risultati deludenti che la squadra stava ottenendo.

La stagione è agli sgoccioli, manca davvero poco, eppure c’è possibilità che da qui a qualche settimana possano esserci comunque altri esoneri, come dimostrano le ultime notizie che arrivano dai cinque principali campionati europei. Alla base del discorso c’è sempre quello: i risultati. C’è una squadra in particolare che sta deludendo ogni sorta di aspettative e che nell’ultimo week-end di campionato ha perso, ed anche male.

Proprio a fronte di questo gli addetti ai lavori sono sicuri che presto il club procederà con l’esonero dell’allenatore, che si è in pratica giocato un’ipotetica conferma proprio dopo l’ultima sconfitta in campionato, che è dunque risuolata essere, in qualche modo, decisiva per il suo futuro.

Sconfitta umiliante: il club valuta l’esonero immediato

Alle volte delle partite possono segnare il futuro di alcuni allenatori, proprio come potrebbe succedere in questo caso. Nell’ultimo week-end di campionato la squadra doveva rispondere alle pesanti critiche ricevute nelle scorse settimane vincendo ed avvicinandosi sempre di più all’obiettivo stagionale, ma invece lo spettacolo offerto in campo è stato impietoso.

Sconfitta umiliante e classifica sempre più critica, che altro non sono che lo specchio della stagione caotica della squadra. Adesso bisogna salvare il salvabile, ed è per questo che secondo il The Athletic il Tottenham potrebbe decidere di sollevare seduta stante dal suo incarico di allenatore Cristian Stellini.

Subentrato ad interim dopo l’esonero di Antonio Conte, lo storico vice del tecnico salentino non è riuscito in alcun modo a raddrizzare la stagione e l’andazzo degli Spurs, che ora rischiano di essere anche esclusi dalla Champions.

Tottenham, esonero Stellini: ecco chi al posto dell’italiano

L’avventura di Cristian Stellini da allenatore ad interim del Tottenham sembra essere giunta già ai titoli di coda. La sconfitta per 6 a 1 contro il Newcastle brucia e non poco a piazza e dirigenza, pronta a sollevare dall’incarico l’italiano per affidare la squadra ad altra gente. Secondo il The Athletic, in attesa che la stagione finisca e che possa dunque iniziare il sondaggio per il prossimo nuovo allenatore, il Tottenham potrebbe affidare la panchina a Ryan Mason per questo delicato finale di stagione.