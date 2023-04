Gattuso si avvicina alla firma: per lui la panchina di una grande

Gennaro Gattuso è pronto per tornare ad allenare: la panchina di una grande aspetta la firma del tecnico

Non il miglior momento della carriera per Gennaro Gattuso che una volta dato l’addio al calcio, era il 2013, ha iniziato poco dopo l’avventura da allenatore. Carriera che, però, rispetto a quando era calciatore non gli ha ancora dato grosse soddisfazioni. I primi a puntare su di lui sono stati gli svizzeri del Sion che dopo averlo visto ritirare gli hanno subito affidato la propria panchina.

Avventura durata pochi mesi prima di vedere Gattuso tornare in Italia alla guida del Palermo. Anche lì, tuttavia, i successi sono stati pochi l’anno successivo Ringhio è stato nuovamente costretto a ripartire da zero abbracciando il progetto tecnico dell’Ofi Creta. Dopodiché, visto che nemmeno in quel caso l’esperienza è stata appagante, l’ex Milan ha deciso di prendere un periodo di stop. Prima di tornare ad allenare accettando l’offerta del Pisa e poi quella tanto attesa dei rossoneri. In seguito ad un periodo alla guida della Primavrea, Gattuso è diventato l’allenatore della prima squadra. Un’esperienza che gli avrebbe potuto aprire le porte del calcio che conta e così è stato. Poco dopo è infatti arrivata anche la prestigiosa chiamata del Napoli. Ora, però, Gattuso è senza panchina. Ma attenzione perché la svolta potrebbe essere dietro l’angolo.

Sfumata anche la parentesi al Valencia di questa stagione, che ha visto l’allenatore calabrese perdere anche le staffe in alcuni momenti, c’è ora una nuova panchina per Gattuso. Il ritorno in campo dell’ex centrocampista campione del mondo con la Nazionale potrebbe essere imminente.

C’è infatti un grande club che avrebbe intenzione di affidarsi a Ringhio almeno fino al termine della stagione. Per valutare poi la possibile permanenza in estate. Il club in questione è l’Olympiacos. Campione in carica della massima divisione greca chiamato al difficile compito di confermarsi per il terzo anno di fila.

Gattuso-Olympiacos: le ultime

Obiettivo apparentemente difficile visto che a questo punto della stagione si trovano dietro e sono costretti ad inseguire. Le ultime uscite in casa Olympiacos non sono andate bene e l’ex allenatore ha lasciato l’incarico. L’addio di Michel potrebbe quindi spalancare porte al ritorno in panchina dell’ex rossonero.

Accolto lo scorso settembre con grande entusiasmo, Michel ha deciso di abbandonare la panchina dell’Olympiacos dopo la brutta sconfitta maturata in trasferta, per 2-0, contro i primi in classifica del Panathinaikos. Ora la distanza dal primo posto, occupato dai biancoverdi insieme all’AEK Atene, dista sei lunghezze.

Insomma, se Gattuso accetterà l’Olympiacos, sarà chiamata a dare vita ad un’ardua impresa. I tifosi sono già pronti ad affidarsi alle sue sapienti mani. Con la speranza che possa arrivare un trofeo tra la coppa nazionale, dove la finale è ad un passo, e il campionato. Ad oggi l’unica coppa messa in bacheca dal tecnico risale alla Coppa Italia vinta con il Napoli nella stagione 2019/20.