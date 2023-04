Gerry Scotti come Leao: la trasformazione è impressionante

Gerry Scotti è un acceso tifoso rossonero. Sai cosa lo lega all’asso del Milan, Rafael Leao? Ecco tutti i retroscena di una ‘trasformazione’

Gerry Scotti, in un assoluto uno dei più popolari conduttori della televisione italiana, protagonista degli ultimi 30 anni dello spettacolo di casa nostra, con la sua competenza e la sua umanità, è stato capace ed è capace di entrare nel cuore della gente. Gli italiani lo considerano uno di casa e non potrebbero fare a meno della sua presenza.

Il successo delle trasmissioni che conduce e a cui ha partecipato, da “Buona Domenica” a “Passa Parola”, partendo dagli esordi in radio, passando attraverso cult della tv come “Chi Vuol essere Milionario”, oppure “Caduta Libera”, senza dimenticare lo “Show dei Record” e la sua presenza di giudice a “Tu si Que Vales”, rappresentano la dimostrazione che il pubblico italiano lo ama, lo apprezza, e lo considera un punto di riferimento.

Alla conduzione di Striscia La Notizia con Michelle Hunziker, nel periodo in cui la coppia si alterna al duo Greggio-Iacchetti, di recente il nostro Gerry è stato protagonista di un siparietto niente male con la show girl elvetica. In una delle ultime puntate del tg satirico, sono apparse le immagini della gara Napoli-Milan, con la gioia di Leao, sempre più punto di riferimento dei rossoneri di Pioli nella corsa alla Champions.

Gerry Scotti come Leao: ecco il simpatico siparietto di Striscia la Notizia

Gerry Scotti come noto è un fan sfegatato dei rossoneri, e, ad un certo punto, i bravissimi tecnici di Striscia, hanno sostituto il volto del calciatore, mentre esultava a fine gara in terra partenopea, con quello di Gerry. Ne è nato un simpatico siparietto, forse per niente programmato, con la Hunziker, dove il conduttore ha fatto i complimenti a se stesso per la prova offerta sul campo del Napoli.

Tutto giostrato magicamente, finanche l’affermazione, rivolta ai tifosi napoletani, che lo ha visto sostenere che avrebbe voluto vedere tra italiane in semifinale. Gerry sa bene quanto è amato, da Nord a Sud, e la sua frase di certo conferma la sua delicatezza e il suo buon cuore.

E mentre la Hunziker, divertit,a lo stuzzicava circa la sua presunta gloriosa prestazione in Champions, Gerry si è prestato al gioco senza strafare. Pochi minuti, ben orchestrati, che hanno di certo divertito il pubblico a casa.

La collega lo ha stuzzicato: “Non fare il ganassa, non fare quello modesto”. “Lo dico, va bene – si è arreso quindi Gerry – ieri sera al Milan è andata bene, però sono anche dispiaciuto perché mi sarebbero piaciute una semifinale e una finale tutte italiane”. Aplomb e simpatia da vendere.