Juve-Bonucci ai titoli di coda: ecco dove giocherà

Leonardo Bonucci si avvicina al saluto definitivo alla Juventus nonostante il suo contratto coi bianconeri abbia giugno 2024 come data di scadenza

Utilizzato molto poco da Massimiliano Allegri durante questa stagione, per Bonucci si aprono le porte di una nuova squadra a partire dal prossimo luglio.

La stagione di Leonardo Bonucci con la Juventus non è stata delle migliori con il centrale italiano che è diventato una seconda scelta per il tecnico livornese. Un motivo che starebbe portando il calciatore ed il club a pensare alla separazione in vista della prossima estate. Classe 1987, il centrale potrebbe tentare un’avventura all’estero per cercare di rivitalizzare la sua carriera e sottoscrivere l’ultimo contratto importante della sua carriera. Momento di valutazioni quindi per il difensore campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini che tra poche settimane deciderà dove proseguire l’attività agonistica.

Calciomercato Juventus, Bonucci ai saluti: quale destinazione per il centrale

Sono sicuramente molte le squadre interessate al cartellino di Leonardo Bonucci, con il difensore che potrebbe scegliere una meta esotica per raggiungere un suo ex compagno di squadra.

Uno dei club che sarebbe interessato al suo acquisto è l’Al-Nassr, squadra nella quale milita Cristiano Ronaldo. Il club arabo sarebbe infatti intenzionato ad aumentare il tasso tecnico della squadra attorno al portoghese per diventare ancora più competitivo. Una soluzione interessante per il difensore, almeno dal punto di vista economico, con Bonucci che potrebbe andare a strappare un contratto più remunerativo di quello che lo lega alla Juventus fino al giugno del 2024.

Un’altra soluzione sembra essere quella che lo porterebbe in MLS. Una soluzione simile a quella presa da Giorgio Chiellini che, oltre ad una scelta calcistica, ha fatto una scelta di vita decidendo di legarsi ai Los Angeles. Sono molti i club negli Stati Uniti che sono interessati all’acquisto del cartellino del giocatore della nazionale italiana ed in estate potrebbe scatenarsi un’asta per convincerlo a cambiare maglia. Resta da capire se possano arrivare delle offerte in Europa con Bonucci che potrebbe provare a mettersi in gioco in un campionato più competitivo e provare a raggiungere trofei importanti con qualche big del vecchio continente.

Al momento una sua conferma alla Juventus appare difficile. Il giocatore ha solo un altro anno di contratto e Massimiliano Allegri lo considera a tutti gli effetti un rincalzo. Una separazione potrebbe quindi avvenire già alla conclusione del campionato con la Juventus pronta a trovare un sostituto in sede di mercato.