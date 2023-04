Juve beffata, va in un’altra Big: Allegri furioso

Ci stava lavorando da tempo la Juventus, sperando di centrare il colpaccio in attacco. L’affare rischia di sfumare

Al di là dei proclami sulla volontà di proseguire sulla linea degli italiani, la Juventus sa benissimo che i vivai tricolore non hanno molti prospetti pronti all’uso. Detto che Locatelli, Fagioli, Miretti, Gatti e Kean stanno dando un apporto importante, il profilo scelto da Massimiliano Allegri ha alcune qualità difficili da trovare in ragazzi nati nel Belpaese.

L’obiettivo della Continassa gioca la sua prima stagione nella massima serie italiana. Venti anni compiuti il 3 febbraio, per lui 7 gol e 3 assist in 26 match. La sua attuale squadra per averlo a fine agosto ha sborsato 17 milioni più bonus fino a 8 allo Sturm Graz. Una cifra considerevole per un ragazzo di 19 anni.

Soprattutto senza Champions, leggi squalifica Uefa, il giocatore da sacrificare sarebbe Dusan Vlahovic, pagato oltre 70 milioni alla Fiorentina nel gennaio 2022. Otto reti e 2 assist in 21 match, il serbo potrebbe finire in Premier, dove anche per suoi 23 anni in molti potrebbero spendere una cifra considerevole.

Il 7 marzo inoltre i bianconeri hanno riscattato dall’Everton per 35 milioni complessivi, Moise Kean: 6 reti in 4 recite in A. Federico Chiesa ha saltato più di mezza stagione, 3 gol in 13 partite ma tanta infermeria. Pagato anche lui tanto, 54 milioni sempre alla Fiorentina, l’esterno italiano senza dare garanzie fisiche potrebbe essere ceduto.

Infine Arkadiusz Milik, 29 anni, il polacco a fine stagione potrebbe essere riscattato per soli 7 milioni dal Marsiglia con cui ha un contratto in scadenza 2025. In questo mosaico di punte, future e presenti, Allegri ha indicato una priorità: Rasmnus Hojlund.

Attacco da rifare per la Juve: Hojlund il primo obiettivo

Il tecnico della Juventus ama i giocatori applicati, concreti, possibilmente facili da gestire. L’identikit perfetto è quello di Rasmus Hojlund, sotto contratto con l’Atalanta fino al 2027. Con Gian Piero Gasperini il danese ha confermato tutte le sue potenzialità, a 20 anni già regge le sportellate della serie A, una garanzia per ogni allenatore.

Sul nazionale danese, 5 gol in 4 gare con la rappresentativa maggiore, hanno messo gli occhi diversi top club. I nomi sono i soliti: Psg, Real, Bayern, Liverpool e Manchester United. Il mancino di Copenaghen guadagna ‘solo’ 600.000 euro l’anno, compenso basso se rapportato ad alcuni colleghi decisamente meno dotati. Al momento nessuno ha affondato il colpo, ma giugno è vicino e per l’ex Sturm Graz la fila è già lunga. Valore di mercato, presumibilmente non inferiore ai 35 milioni.