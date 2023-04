Roma-Juve, episodio agghiacciante: mondo del calcio sdegnato

Roma-Juventus: big match della massima serie femminile. Un episodio a dir poco agghiacciante a fine gara lascia il mondo del calcio sdegnato

Il mondo del calcio italiano, ma non solo, visto che, di quanto accaduto, ne parlano anche testate giornalistiche straniere, è rimasto di stucco nell’assistere a certe scene.

Di solito il pallone al femminile dovrebbe fornire il buon esempio, con tifoserie all’apparenza meno ‘accaldate’, con toni soprattutto meno accesi da parte delle protagoniste e dei protagonisti (in questo caso la parte maschile rappresentata da dirigenti e allenatori), in campo e fuori.

Seppur ci sono poste in palio davvero importanti, dovremmo essere di fronte, all’apparenza, ad una minore esasperazione. Non è affatto, però, quello che è accaduto allo stadio Tre Fontane di Roma, nella sfida che ha sancito praticamente lo scudetto dei giallorossi, con la vittoria sulla Juventus, rivale storica, a quanto pare, anche nel mondo femminile. Quello che dobbiamo raccontarvi, che è accaduto a fine gara, ha davvero dell’incredibile.

Calcio femminile, Roma-Juventus: incresciosi episodi a fine gara con protagonista mister Montemurro

Sabato pomeriggio, l’allenatore della Juve, Joe Montemurro , avvicinandosi alla rete di recinzione per le consuete interviste post-gara, è stato tempestato di insulti da alcuni spettatori, mentre qualcuno ha anche provato a sputargli addosso. Non pochi insulti e frasi pesanti sarebbero volate, anche durante il match, ai danni delle calciatrici bianconere.

Per questa ragione c’è poco da gioire: lo scudetto della Roma passa decisamente in secondo piano, visto che quanto è accaduto ha spinto gli organi competenti ad aprire addirittura una inchiesta Federale per accertare le responsabilità.

Il calcio femminile italiano sta davvero cambiando volto? C’è davvero da temere infiltrazioni di personaggi violenti anche nelle curve dei sostenitori delle nostre calciatrici? Sarebbe un peccato il solo ipotizzare che stia accadendo davvero, e proprio quando, il pallone con protagoniste le nostre atlete, è passato, dopo anni di dilettantismo, a quello che sembra un professionismo vero e proprio, con le principali società maschili che hanno creato il loro club ufficiale al femminile.

Si potrebbe pensare che è il prezzo da pagare per il processo di crescita, dal momento che Milan, Inter, Juventus, Roma, hanno adesso il loro team femminile che è legato, a tutti gli effetti, a quello di società gloriose che detengono, nel caso degli uomini, anni e anni di storia calcistica.

Martina Rosucci, centrocampista bianconera, assente per infortunio (salterà anche la Nazionale), ha raccontato sui social quanto è avvenuto. “Non me la sento di condannare tutta la tifoseria della Roma, ma un gruppetto di sostenitori giallorossi ci ha preso di mira sin dall’inizio, insultando le mie compagne con frasi anche pesanti che non andrebbero mai rivolte ad una donna. Lo stesso gruppo che ha poi insultato e sputato ripetutamente addosso a mister Montemurro, allibito per quanto accaduto a fine gara”.