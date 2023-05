Addio Messi al PSG: ha accettato una proposta da 400 milioni all’anno

Lionel Messi dirà addio al Paris Saint-Germain: in pochi giorni è cambiata la situazione del campione argentino, folle proposta da 400 milioni

Dopo aver saltato l’allenamento del primo maggio, Lionel Messi è stato subito sospeso per due settimane dalla società francese. Secondo l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il padre agente del campione argentino ha già comunicato al Psg che andrà via a fine stagione. Una notizia sconvolgente che cambierà le dinamiche di mercato del top club parigino.

Arrivato a Parigi con tanto entusiasmo, il tridente da urlo con Mbappè e Neymar non ha dato mai i frutti sperati. Il suo trasferimento si è rivelato un fallimento e così in estate arriverà l’addio ufficiale. La Pulce non rinnoverà il suo contratto con il PSG, ma nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Barcellona: al momento non sarebbe possibile il suo ritorno in Spagna per motivi prettamente economici. Messi vorrebbe continuare la sua avventura in Europa, ma non è così scontata la sua permanenza nei top campionati europei. Dalla gioia con la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar alla delusione cocente con la maglia del PSG: lunedì 1° maggio Messi ha saltato l’allenamento dopo la pesante sconfitta in campionato. Ora il PSG rischia davvero tanto con il Marsiglia che continua ad avvicinarsi in classifica.

Messi addio Psg, folle proposta per il campione argentino

Nelle ultime ore sarebbe arrivata una pazza idea per Messi con un’offerta da 400 milioni a stagione. L’indiscrezione sarebbe stata lanciata dal tabloid “The Telegraph” che ha annunciato il forte interessamento per il campione argentino.

Offerta folle così da parte del governo saudita con Messi pronto a trasferirsi nella Saudi Pro League per una nuova avventura suggestiva della sua carriera ricca di successi. Ora il campione argentino potrebbe emulare la scelta di Cristiano Ronaldo, che è in crisi con l’Al Nassr dopo le ultime delusioni delle ultime settimane. Il portoghese è in Arabia Saudita già da diversi mesi, ma il suo apporto non è stato così decisivo. Messi potrebbe cambiare definitivamente aria con un ricco contratto: una folle proposta da 400 milioni di euro per continuare ad incassare contratti importanti anche verso la fine della carriera. Il Psg lo lascerà partire subito senza il rinnovo contrattuale: il ritorno al Barcellona, al momento, rappresenta soltanto un sogno nonostante ci siano stati contatti con Xavi.