Caos Inter, un altro senatore dice addio: ultime partite in nerazzurro

Non c’è pace per l’Inter. Le grane relative al prossimo mercato aumentano ogni giorno. L’ultima riguarda un difensore

Da quando è iniziata la stagione, l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno affrontando la questione rinnovi, al momento senza portare a casa grandi risultati. In primis, ovvio, l’addio di Milan Skriniar. Pagato nel 2017 34 milioni alla Sampdoria, lo slovacco a 28 anni andrà gratis al Psg.

Oltre al futuro difensore parigino, tra i centrali resta da stabilire come chiudere anche il rinnovo di Stefan De Vrij. L’olandese, arrivato a zero dalla Lazio nell’estate 2018, 31 anni compiuti il 5 febbraio, dopo una serie di tentennamenti avrebbe accettato la proposta nerazzurra: sul piatto un biennale da 4 milioni netti.

Inter e una difesa da rinnovare: il nodo Bastoni

La montagna più alta da scalare in casa Inter resta quella che porta ad Alessandro Bastoni. Il classe 1999, pagato nel 2017 ben 31 milioni all’Atalanta, ha il contratto in scadenza nel 2024. Sul mancino c’è mezza Premier, fatto questo che complica le trattative per farlo restare a Milano. Il centrale di Casalmaggiore al momento guadagna 4 milioni netti l’anno, per restare la base d’asta parte da almeno 5,5.

Le noie per per gli uomini mercato nerazzurri toccano un po’ tutti i reparti. A centrocampo, nonostante la sue qualità e un contratto fino al 2026, Marcelo Brozovic potrebbe essere sacrificato, potendo contare in quel ruolo sia su Hakan Calhanoglu, sia su Krjstian Asllani. Roberto Gagliardini saluterà a parametro zero,

In attacco infine, detto che Joaquin Correa verrebbe ceduto molto volentieri, ma avendolo pagato 35 milioni si rischia una pesante minusvalenza, bisogna decidere il destino di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il belga sembrava dovesse tornare al Chelsea, le ultime prestazioni hanno accesso una fiammella per la sua permanenza, ma serve uno sconto da parte dei londinesi. Il centravanti bosniaco è in scadenza, decisione sul rinnovo che andrà presa in extremis. Tornando alla difesa, un altro guerriero di Inzaghi potrebeb andare via dopo quasi 10 anni di militanza.

Nessuna certezza: anche D’Ambrosio pensa all’addio

La sua prestazione con la Lazio, anche se è durata solo un tempo causa ammonizione, è stata di quelle importanti, in coppia con Matteo Darmian ha limitato le folate di Mattia Zaccagni, freccia più pericolosa di Maurizio Sarri. Danilo D’Ambrosio, 35 anni il prossimo 9 settembre, avrebbe deciso di cambiare aria.

Arrivato dal Torino nel 2014 dopo una lunga trattativa, l’esterno, utilizzato da Inzaghi anche da centrale nella linea a tre, preferirebbe chiudere la carriera giocando di più di quanto accaduto in questa stagione. Per lui infatti solo 11 gettoni in serie A, 413′. Sono 149 i minuti in 5 scampoli di Champions, 175 quelli nelle tre recite in Coppa Italia. Contratto da 2 milioni netti a stagione, D’Ambrosio potrebeb accettare le corte di altre due squadre di A in grado di garantirgli più spazio, Bologna e Fiorentina. Considerata la sua duttilità, anche la Roma ci avrebbe fatto un pensiero, sulla fattibilità dell’affare dipenderà il piazzamento finale dei giallorossi e la relativa diponibilità economica.